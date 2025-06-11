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台中七期、八期購屋主力 信義房屋：醫師、工程師、軍公教

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台中市七期重劃區是傳統的高總價住宅區。圖為七期內的秋紅谷公園。 （圖:信義房屋提供）
台中市七期重劃區是傳統的高總價住宅區。圖為七期內的秋紅谷公園。 （圖:信義房屋提供）

國內外經濟金融情勢雙重挑戰下，目前房市買氣較前幾年低迷，主要依靠有自住剛需且手邊現金足夠的客群撐場。以台中市蛋黃區、房屋總價相對較高的七期和八期為例，信義房屋在地房仲專家觀察，醫師、中科工程師、軍公教三大類人是主力購屋族群，共同特色是手邊現金充足且收入穩定，較不受國內外經濟衝擊影響；而在偏好的產品類型上，則較為多元，近期較常成交的產品，從總價1000萬初至4000多萬都有，映證不同收入帶的客群，其剛需都很穩定。

信義房屋南屯店、七期重劃店經理杜得琳指出，央行推出第七波信用管制，加上近期又碰到美國總統川普的關稅政策，國內外經濟、金融局勢均有挑戰，衝擊購屋族信心面、心態轉趨謹慎，當前台灣房市交易量較為低迷。

不過，「自住剛性需求較難被壓抑」。杜得琳以台中市蛋黃地段、西屯及南屯區的七期及八期重劃區為例，醫師族群、中科工程師、軍公教人士，有首購、換屋、替子女購屋等需求者，成為近期支撐房市的主力，其共同特色是「現金流穩定、收入較不容易受國內外政經情勢影響。」

杜得琳分析，相較企業主，當國內外政經情勢變動較大，對營收影響較明顯，置產態度也會趨向保守，醫師、工程師收入穩定，通常手邊現金也比較充足，即便現在購屋一般建議現金要準備3至5成（首購2至3成），通常也能負擔，而軍公教人士則是擁有較優惠的貸款條件，購屋意願也比較不容易受衝擊。

當前市況是否有最受喜愛的產品類型？杜得琳反而觀察到，以台中蛋黃區來看，較常成交的產品從總價1000萬初至4000多萬都有，包括適合小家庭的2至3房標準品、換屋需求的較大坪數4房，乃至於透天產品等，這也能反映不同收入帶的客群，但剛需都頗為穩定的現象。

另外，杜得琳也與有意購屋者分享，近期房市交易量雖縮，蛋黃區因為剛需較強，價格仍有撐，唯相較前兩年屋主對於價格較為堅持，近期能夠「買在實登行情」的機會高；而蛋殼、蛋白區等房屋供給量較大的地區，屋主甚至較有讓利空間。

醫師 軍公教 房市

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