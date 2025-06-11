台鹽布袋牙膏工廠啟用未規畫開放 未與民營白人牙膏觀光工廠打對台

國營台鹽公司為因應牙膏納入化妝品法令管理，斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途，縣內牙膏工廠只有水上鄉民營白人牙膏觀光工廠開放，2家國民營牙膏工廠各有特色。

台鹽董事長丁彥哲與來賓共同剪綵慶賀，宣示台鹽持續精進製程決心，象徵MIT國產牙膏邁向國際水準，去年台鹽牙膏產品系列營收占清潔品類逾40%，是公司此類隱形冠軍產品，牙膏GMP新廠可擴大產能達年產量約300萬支，持續挹注業績。

台鹽打造符合GMP規範牙膏工廠，提升溫溼度控管、製程品管監控、出廠實驗室測試等國際級作業流程，確保台鹽牙膏品質優良，守護消費者健康。台鹽說，韓國知名部落客調查韓國旅客來台旅遊必買台灣牙膏，特別喜歡台灣牙膏添加氟預防蛀牙，和薄荷成分帶來清涼潔淨的體驗。

台鹽牙膏在台製造、全系列添加氟以外，又有台灣海鹽、專利級膠原蛋白、薄荷、植萃草本、蜂膠等豐富選擇，在台灣市場占一席之地，是兼具台灣領先技術和特色台灣味的伴手禮首選。