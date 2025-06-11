快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽布袋牙膏工廠啟用未規畫開放 未與民營白人牙膏觀光工廠打對台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國營台鹽公司斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途。圖／台鹽提供
國營台鹽公司斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途。圖／台鹽提供

國營台鹽公司為因應牙膏納入化妝品法令管理，斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途，縣內牙膏工廠只有水上鄉民營白人牙膏觀光工廠開放，2家國民營牙膏工廠各有特色。

台鹽董事長丁彥哲與來賓共同剪綵慶賀，宣示台鹽持續精進製程決心，象徵MIT國產牙膏邁向國際水準，去年台鹽牙膏產品系列營收占清潔品類逾40%，是公司此類隱形冠軍產品，牙膏GMP新廠可擴大產能達年產量約300萬支，持續挹注業績。

台鹽打造符合GMP規範牙膏工廠，提升溫溼度控管、製程品管監控、出廠實驗室測試等國際級作業流程，確保台鹽牙膏品質優良，守護消費者健康。台鹽說，韓國知名部落客調查韓國旅客來台旅遊必買台灣牙膏，特別喜歡台灣牙膏添加氟預防蛀牙，和薄荷成分帶來清涼潔淨的體驗。

台鹽牙膏在台製造、全系列添加氟以外，又有台灣海鹽、專利級膠原蛋白、薄荷、植萃草本、蜂膠等豐富選擇，在台灣市場占一席之地，是兼具台灣領先技術和特色台灣味的伴手禮首選。

台鹽布袋牙膏工廠啟用前，縣內只有水上鄉民營白人牙膏觀光工廠，工廠內生產線為開放式專用走道，透明化的製造過程，讓遊客看的安心，用的放心，還有販賣部及將軍府等遊樂設施，台鹽牙膏工廠啟用還未規畫觀光用途，未出現2家國民營牙膏工廠競爭打對台。

國營台鹽公司斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途。圖／台鹽提供
國營台鹽公司斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，昨天落成啟用，目前未規畫觀光工廠用途。圖／台鹽提供

觀光工廠

延伸閱讀

LABUBU掀熱潮仿冒廠也哀號「產能不足」 義烏官方介入嚴打盜版

嘉義布袋5校組青少年交響樂團 為偏鄉發聲

Lightsource bp全球首項漁電共生專案在台灣布袋 完成60億元融資

台鹽GMP牙膏製造工廠今啟用 象徵MIT邁向國際水準

相關新聞

台塑股東會／董事長郭文筆：投資585億 提高經營績效及轉型

台塑（1301）11日召開股東會，董事長郭文筆表示，去年受到中國大陸房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過...

虧損也配0.5元 台塑：不看淡下半年營運

台塑今舉行股東會，雖然去年首度虧損，但仍配發0.5元現金股利。對於下半年營運，台塑董事長郭文筆表示，預期大陸持續降準、降...

5700間房子降價！房仲：屋主變了、轉為主動調價

中信房屋統計內部數據指出，今年第一季，六都中古屋銷售天數普遍拉長，分別增加12天至30天，由於銷售時間拉 長，今年1至5...

台南今年至少3間大型百貨商場開幕 這區房市最受拉抬

台南市今年至少將有3間大型百貨商場開幕，其中，位於南區的誠品生活台南，隨著交通機能完善、大型餐飲與商場進駐，無論是當地的...

台中七期、八期購屋主力 信義房屋：醫師、工程師、軍公教

國內外經濟金融情勢雙重挑戰下，目前房市買氣較前幾年低迷，主要依靠有自住剛需且手邊現金足夠的客群撐場。以台中市蛋黃區、房屋...

台鹽布袋牙膏工廠啟用未規畫開放 未與民營白人牙膏觀光工廠打對台

國營台鹽公司為因應牙膏納入化妝品法令管理，斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。