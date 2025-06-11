5700間房子降價！房仲：屋主變了、轉為主動調價

中信房屋統計內部數據指出，今年第一季，六都中古屋銷售天數普遍拉長，分別增加12天至30天，由於銷售時間拉 長，今年1至5月，全台降價物件數達5,777件，較去年同期大幅增加近五成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，銷售時間的拉長，以及降價屋激增，反映買賣雙方心態變化，隨著市場進入理性階段，買方出手愈發謹慎，不再盲目追價，也迫使賣方修正價格預期。

莊思敏表示，央行去年第三季祭出史上最嚴第七波房市信用管制，再搭配強化金檢，導致房市買氣瞬間急凍， 各地購屋市場也隨之發現變化。

以桃園來看，平均銷售天數從41天增加到71天，增幅居六都之冠。其次為台北市，台中市均增加24天。

莊思敏分析，近年桃園建設題材百花齊放，包括航空城、機場捷運、青埔高鐵特區、中路重劃區、草漯重劃區等等，吸引大量建商與購屋族群前來布局。

不過，由於桃園部分新興重劃區仍處於開發初期，生活機能尚未完全成熟，居民日常採買仍仰賴舊市區支撐，在當前房市景氣趨緩的背景下，這些區域勢必會面臨較大的去化壓力，連帶影響整體交易節奏。

觀察中南部市場，台中、台南與高雄的銷售天數均超過80天。莊思敏指出，中南部房價基期相對較低，最近幾年在科學園區、台積電等利多題材的加持下，區域房價極速攀升，因此吸引眾多投資客進場。

然而，在政府重手打炒房下，短期投機需求迅速退潮，市場重心轉向自住型買方，成交速度自然放緩。

而隨銷售時間拉長，中信房屋內部統計，今年1至5月，全台降價物件數達5,777件，較去年同期大幅增加近五成。莊思敏指出，數據反映賣方心態已從被動觀望轉為「主動調價」，越來越多屋主不再像以前一樣待價而沽，而是更積極地以市場行情為基準，調整開價以吸引買方進場。

莊思敏表示，當前市場利多題材稀缺，加上整體經濟景氣尚未顯著升溫，下半年房市預期仍將延續盤整格局。在市場從「賣方定價權」轉向「買方選擇權」的過程中，精準定價遠比一味等待行情回升來得務實。