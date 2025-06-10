台中13期首發案「中陽旭月」上梁 啟動新市心綠境生活

位於台中市13期重劃區核心、備受矚目的首發建案「中陽旭月」，10日盛大舉行上梁典禮，宣告主體結構即將完成，並邁入完工倒數階段。作為中陽集團旗下中陽建設的代表作，「中陽旭月」以獨特產品規劃，開拓13期高端住宅市場的新格局。

開發面積逾229公頃的13期重劃區，為台中市近年重點開發區域之一，緊鄰生活機能極為便利的八期，有著得天獨厚的優勢自然條件，已經成為全台指標建商布局台中的熱門區域，兩年內累積超過500億元案量。

作為區內第一個正式動工的純住宅建案，「中陽旭月」的上梁，標誌著13期的實質開發建設又往前推進一步。

「中陽旭月」基地面積約783坪，規劃地上14層、共52戶，主打48坪與60坪、3至4房，全案實登均價每坪66萬元，總銷金額達20億元，讓13期房價定錨站上6字頭。

中陽建設董事長張博鈞表示，上梁典禮象徵著建築主體即將完成，更是對土地願景與建築承諾的重要里程碑。歷經數百目精工施作，感謝團隊攜手努力，未來將持續秉持品質至上的原則，打造值得收藏的地標建築。

「中陽旭月」以近9.4萬坪綠地包圍、低密度高綠覆規劃，建築以生活與自然的永續融合為前提，錯層曲面宜居陽台最大達7坪，從空中泳池、水池綠帶、中水回收系統、自然通風天井與草坡綠廊，實踐流動美學中綠建築與微氣候調節概念，開啟住宅包容機能的全新想像。

區位交通方面，「中陽旭月」座落於南屯永平路、13期與七期、五期、中山醫特區的交會要衝，擁高鐵、台鐵、捷運三鐵優勢與國道1號、3號、台74線三大快速道路樞紐，生活機能成熟，商圈、學區、公園皆完善，是台中最具潛力的生活新聚落之一。

此外，中陽集團看好13期未來的發展潛力，已率先於樂田段完成布局，規劃末來建案。新案將著重於獨特性與舒適性，打造符合現代生活型態需求的高質感住宅產品，期望在提升居住品質的同時，也為區域發展注入新的動能。