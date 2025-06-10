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SOM 簡良宇開講 揭密高端住宅與可持續建築設計新思維

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
知名建築事務所SOM管理合夥人簡良宇(左4)，受邀出席台中建經協會大師講座。記者宋健生/攝影
知名建築事務所SOM管理合夥人簡良宇(左4)，受邀出席台中建經協會大師講座。記者宋健生/攝影

建築不只是造型的堆砌，更是城市文化、氣候韌性與生活美學的具體體現。美國知名建築事務所SOM（Skidmore, Owings & Merrill）管理合夥人簡良宇（Larry Chien），10日受邀出席台中市建築經營協會大師講座，分享其在亞洲超過20個城市打造總部建築與城市地標的豐富經驗。

簡良宇特別以「高檔住宅建築設計+可持續性設計」為題，探討關鍵策略與全球觀察。其中談到「家」的定義，他認為家是避風港，要確保可以讓身心更健康、空間更靈活運用，同時也應兼顧三代同堂、親友或鄰居的和諧關係。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬指出，SOM是全球最具影響力的建築設計事務所之一，自1936年成立至今，歷史悠久，在全球超過50個國家完成超過1萬件專案，獲得國際無數建築獎項。其代表作品涵蓋天際線地標與公共空間設計，包括杜拜哈里發塔、紐約One World Trade Center、曼哈頓High Line空中花園等世界地標，也彰顯出SOM對高塔、公共空間與社會永續的關注。

目前由SOM主導設計的台北雙子星計畫，則是台灣最新地標級開發案，座落於台北市西區門戶，總樓地板面積約36萬平方公尺，由兩棟摩天大樓組成，預計2028年完工、2029年正式啟用，將結合辦公、商業、美術館、飯店與交通樞紐，打造融合機能與美學的城市核心。

故鄉在苗栗卓蘭的簡良宇，擁有哈佛大學房地產與城市發展碩士、康乃爾大學建築學士，持有美國麻州、加州與紐約建築師執照。自2000年加入SOM以來，他結合了建築專業與城市開發視野，主導多個亞洲重要專案，如北京中國國際貿易中心、上海創智天地、華為園區、廣州保利總部等。

近年來，簡良宇更扮演推動中國大陸與東南亞地區市場拓展的關鍵角色，成功與不同文化背景的開發者建立長期合作，並以其跨地域、跨文化的管理模式，帶領團隊實現從城市規劃到細節施工的整合式實踐。

簡良宇指出，在設計觀點上，SOM強調六大核心：地點性、構造表現、機能整合、社交空間、敘事感與可持續策略。

從過往作品，可見其對在地性的深刻理解，例如在遭受911恐怖攻擊而倒塌的雙子塔遺址旁，建立的「世貿中心一號大樓（One World Trade Center）」向過往致敬，令全世界看見他們在天際線上的造詣，也一舉登上建築美學與城市記憶的巔峰。

此外，SOM也持續引領全球淨零碳排與綠建築轉型，透過雙層立面、節能設施、雨水回收與自然通風策略，實踐低碳城市的可行解方。

此次講座中，簡良宇與聽眾分享，住宅如何反映城市文化、如何結合不同城市的購物方式與社區特質，以及建築與藝術美學融合的設計實踐。

他也針對建築邁向淨零碳排放、綠建築標準等永續議題進行深入研討，除了打造美好的建築作品，推動建築產業的永續發展，更是SOM持續致力的使命與承諾。

摩天大樓

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