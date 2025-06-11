台化宣示三個方針三項轉型

台化（1326）推三三計畫，化解困局。台化董事長洪福源昨（10）日在股東會上指出，台化將採取多項轉型策略，包括三個方針、三項轉型。

洪福源表示，台化將秉持三大經營方針，完成三項轉型。這三大經營方針包括：一，調整產銷結構去蕪存菁。減少不當競爭創造利益，拋棄無效的市場佔有率，下調產銷量及營業額。二、提升產品的差異化，創造產品高值化。面對產能過剩的競爭，「做精、做廣」避開紅海是唯一求生存之道。三、持續追求轉型。

三個轉型方面，洪福源說明，在產品轉型方面，以台化自行研發製程的PIA為例，兩岸開動率超過100%，全球市占率36％。能源轉型部份，節能減排，低階能源回收轉成高階蒸汽計劃， 依照進度執行。至於管理轉型，今年起將推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，從原料採購、產銷、銷售都納入數位優化管理。