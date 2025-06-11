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和大關稅轉嫁 都由客戶包了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和大（1536）美國關稅，客戶全包了。和大董事長沈國榮昨（10）日在股東會中表示，美國關稅問題攏免驚，因為和大與客戶協調之後，確定全數關稅可轉嫁，都由客戶承擔。

對於美國關稅，沈國榮表示，美國關稅已與主要客戶完成協商，因為關稅對供應商而言是沈重壓力，客戶對此都能理解，因此給予支持。

沈國榮解釋，因為和大作為OEM廠商，和大的成本與毛利「客戶都很清楚」，包括每個零件所耗用的人力成本、使用設備的時間與成本，客戶都是「拿著碼表在量」，譬如用了幾分鐘、用了幾個人，研磨時間會用掉多少成本，他們非常清楚，客戶要給的毛利也很明確。最終和大獲得客戶支持，完全不必承擔關稅。

關稅 美國 和大

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