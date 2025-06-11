台化：石化業面臨重大困境 未來三年將降低產銷量

台化（1326）昨（10）日召開股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境；大陸過剩的產能，將在未來兩、三年內逐步消化掉，他相信「戲台下站久的人會贏」。

洪福源在台化未來三年的營運大方向上揭示，目前要做的事是先瘦身，將產銷量降低，該公司並不會輕易放棄石化產業。

台化昨日股東會上，洪福源首先為2024年台化業績表現不理想，股價下挫，對所有股東表示十二萬分歉意，他同時也感謝一年以來新增的2萬2,000名新股東，為台化公司帶來支持與信心。

洪福源表示，台化今年第1季因農曆春節工作天減少及美國川普政府的不確定性影響，銷售量減少，但大陸兩會後加大經濟刺激政策下，PX、苯、塑膠產品利差較去年有改善，市場拓展也有收穫，本業虧損幅度比去年第4季收斂。

只是到了4月2日美國總統川普公布對等關稅後，給全球貿易投下了震撼彈，重擊供應鏈秩序，其後雖有關稅豁免90天的政策轉變，但搖擺不定的關稅政策仍讓市場無所適從。

此外，OPEC+擴大增產油價下行，加上對等關稅及台幣升值效應，市場窒息使得石化產品的加工差也來到低點，傳統「金三銀四」旺季已不存在，預估台化第2季合併營收仍然保守，與第1季相當，售量會增加，但售價會下滑，台幣對美元匯率的升值，兌損更會影響公司利益。

展望下半年，洪福源強調，大陸與美國川普政府達成協議，現在雙方取消報復性巨額關稅，互相給予90天的緩衝期，後續中美協商的效應，及各國與美國的關稅協商結果，都將重塑全球供應鏈的樣態。

但他認為，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後二、三年必然仍是艱困的情勢。

台化股東會上，有股東提問公司股價淨值比偏低，公司價值遭到嚴重低估，石化產業正處在「慘」業狀況，建議啟動庫藏股及減資計畫。

洪福源表示，目前台化股價確實不合理，公司對庫存股機制「有想過，但暫時不會執行」，台化很多股份都在外資、法人手上，實施庫藏股對股價沒幫助。