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和大美國製造 併美零組件廠 …變身美系供應鏈

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和大董事長沈國榮。聯合報系資料照
和大董事長沈國榮。聯合報系資料照

和大（1536）拚「大而美」轉型，兩路並進。和大工業昨（10）日股東會，董事長沈國榮宣布，為了加速美國製造，將併購美國零組件廠，而規劃新建的新墨西哥廠則將轉型物流中心，和大拚變身美系汽車零組件供應鏈大廠。

此外，和大半導體設備事業將加速推進，沈國榮指出，和大已做轉型準備，投入半年的封測檢測設備將在9月半導體展出，明年第2季出貨，已接獲各大廠的訂單允諾，將迎接半導體檢測設備的換機潮，躋身半導體檢測設備大廠。

沈國榮表示，半導體產業在AI的催動下持續爆發，封測設備有大需求，還有30年好光景，AI也還有20年的快速發展期，當前全球封裝檢測設備產能不足以因應半導體需求，和大在自動化、機械、冷卻設備的整合和組裝技術的強項優勢，這項新的業務可望使和大成功轉型、營運大成長，迎來「大而美」轉型。

美國新廠規劃方面，沈國榮指出，特斯拉面臨比亞迪、小米、小鵬的競爭壓力，加快新車生產進度，和大將加快在美投資腳步，預計在美國水牛城直接買下一廠，從併入到生產僅需不到一年時間，而購廠確定結果預計最快7月揭曉。

併購後的規劃方面，沈國榮說，要買的新廠只要把設備拉好就可以生產，預計僅需耗時半年到十個月即可投入生產，新墨西哥廠區則會轉為物流中心。

去年和大已在美國新墨西哥州購置土地將蓋廠，但法律、環評等各種流程繁瑣、因此，公司內部提出第二個備案，沈國榮指出，目前和大正在談位於美國水牛城的一個工廠，只要把設備拉好就可以生產。

沈國榮指出，目前電動車處於戰國時代，中國電動車席捲全球，特斯拉在中國受到很大衝擊，讓特斯拉也面臨競爭壓力。

不過，沈國榮認為，特斯拉遇到的逆風應已處谷底，為因應其2027年的新車款生產時程，和大作為關鍵供應鏈，在美國投資速度也要加快。

另外，沈國榮也透露，除了持續供應特斯拉訂單外，和大同時也取得其他美國客戶的訂單，目前對Rivian已經開始小量試產、明年出貨，全年將供貨6.6萬輛的訂單，成為特斯拉以外的新成長動能。

美國 和大

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