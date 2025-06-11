SOGO：2025年零售業難為

太平洋崇光百貨（遠東SOGO）昨（10）日召開股東會，董事長黃晴雯表示，台灣零售市場仍面臨通膨、原物料成本上漲、人力短缺、同業競開店等問題，競爭將更激烈；展望今年零售景氣，在國際局勢動盪下，消費者不是沒錢，是不敢消費，零售業很難為，畢竟形勢比人強，今年不容樂觀。

黃晴雯表示，4月以來國際局勢間接影響消費市場，全球不確定性使市場觀望，導致消費意願下降，對零售市場經營帶來挑戰。不過，Garden City的A區、C區、D區開幕以來表現不錯，吸引很多年輕客群，有助SOGO品牌年輕化，預計B區將在明年第1季開出，有望在農曆年前迎賓，全區將正式營運，迎接大巨蛋經濟時代。

至於中國大陸市場方面，黃晴雯表示，重慶遠東城去年5月開幕，大陸百貨業態和台灣市場不太一樣，租金櫃占比九成，目前出租率86%，對比當地業者已是不錯的水準，年底前目標希望達95%。經營策略包括引進多元生活業態、文創創新業態、茶飲旗艦店、pop-up store（快閃店）、車展及特產展等，靈活運用公共空間以增加人流與收入。

重慶遠東城今年首季營業額約人民幣8,000萬元（約新台幣3.3億元），其中租金占一半以上，去年開幕以來，營業額約近新台幣20億元。疫情後全球實體百貨尚未恢復元氣，尤其大陸市場較為辛苦，消費信心低迷，現階段大陸商場營以節流、降低成本為主，並積極與業主協商租金調整，強化成本控管。面對兩岸零售挑戰，黃晴雯表示，將更積極推動數位，運用AI新科技，透過會員經濟，串連App及社群推播等創造消費動能，加上體驗式服務的提升，促進業績成長。