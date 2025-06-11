航空三雄營收 寫最強5月

5月通常是航空公司全年營收相對較淡一個月，加上今年貨運又遇到美國對等關稅亂流，但華航（2610）、長榮航、星宇航空5月營收仍有亮麗表現，創歷年同期新高。

華航集團昨（10）日公告5月合併營收為166.2億元，年增3.22%；其中客運收入99.21億元，年增1.49%，貨運方面，5月收入53.83億元，年增6.70%；其中，5月客運及單月營收雙創歷年同期新高。

華航表示，5月甫結束TTE台北國際觀光博覽會，華航各航線表現不俗，其中開票量最多的航點為首爾（仁川）、曼谷及東京（成田），顥示短假期旅遊安排深受旅客青睞。長程航線，布拉格、羅馬及維也納表現佳，6月銷售也暢旺；而美國西雅圖等訂位率亦達九成。

另外，華航攜手美國西南航空打造越洋線轉接航網，未來旅客可透過華航直飛西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美超過30個城市的綿密航線，搶攻北美市場商務客需求商機。

長榮航5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月，年增1.1%；單月客運營收達114.83億元，貨運營收45.82億元。

客運方面，因應暑假旺季，西雅圖航線即日起至9月12日止，每周由10班增至12班，目前台灣飛往北美每周提供89個航班。貨運方面，美中關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，整體貨運營收穩定增長。

另外，長榮航轉投資立榮航空昨天董事會通過購機案，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130.83億元）。

星宇航空5月總營收為34.18億元，年增31.52%，創歷年同期新高。6月2日起啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，成為推動6月營收新動能。

航網拓展部分，星宇航空6月2日啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，開航初期每周四班，星宇航空每周共營運28班直飛北美西岸四大城市。另外，預計8月22日開航台北－宮古島航線，為旅客增添另一處海島度假新選擇。