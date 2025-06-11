統一5月單月業績年增5.1% 同期新高
統一企業昨（10）日公布5月營收達576.2億元，年增5.1%，創歷史同期新高；累計今年前五月營收達2,831億元，年增6.4%。
統一（1216）轉投資統一超昨天也公布5月合併營收達300.5億元，年增6.6%，是歷史次高紀錄；今年前五月營收1,432.2億元，年增5.2%，寫歷史同期新高。
統一集團除超商、量販店、超市、藥妝店等經營領域，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。受惠於轉投資統一中控、統一超及統一實與其他流通事業挹注，帶動統一5月營收創下歷史同期新高。
統一超表示，台灣7-ELEVEN會員經濟發酵下，有效帶動5月會員交易金額持續創歷史同期新高，且較去年同期成長超過一成。
邁入夏日旺季，7-ELEVEN也針對飲料、冰品等類別持續開發話題新品，抗暑需求帶動飲料類別成長逾一成。
線上平台7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall齊推母親節、端午節等主題活動，包裝零食、水果禮盒銷售上揚；資產避險需求則帶動黃金、珠寶類別銷售成長顯著。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言