統一5月單月業績年增5.1% 同期新高

統一企業昨（10）日公布5月營收達576.2億元，年增5.1%，創歷史同期新高；累計今年前五月營收達2,831億元，年增6.4%。

統一（1216）轉投資統一超昨天也公布5月合併營收達300.5億元，年增6.6%，是歷史次高紀錄；今年前五月營收1,432.2億元，年增5.2%，寫歷史同期新高。

統一集團除超商、量販店、超市、藥妝店等經營領域，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。受惠於轉投資統一中控、統一超及統一實與其他流通事業挹注，帶動統一5月營收創下歷史同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN會員經濟發酵下，有效帶動5月會員交易金額持續創歷史同期新高，且較去年同期成長超過一成。

邁入夏日旺季，7-ELEVEN也針對飲料、冰品等類別持續開發話題新品，抗暑需求帶動飲料類別成長逾一成。

線上平台7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall齊推母親節、端午節等主題活動，包裝零食、水果禮盒銷售上揚；資產避險需求則帶動黃金、珠寶類別銷售成長顯著。