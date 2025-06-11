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統一雙總經理制劃下句點 統一超協理郭慶峰「三級跳」升任

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一企業新任總經理郭慶峰。 統一超官網／提供
統一企業新任總經理郭慶峰。 統一超官網／提供

統一企業昨（10）日公告，原任總經理李清田、黃釗凱任期屆滿，新任總經理由轉投資的統一超協理郭慶峰「三級跳」升任。

郭慶峰直接從協理層級升任母公司統一（1216）總經理，被業界視為大黑馬。此人事案也宣告統一長達六年的「雙總經理制」結束；外界解讀，此舉顯現統一集團將更著重零售通路布局的發展。

統一指出，原任兩位總經理已擔任兩屆，任期屆滿，依規定更替，新任總經理郭慶峰來自於通路，與消費者有更近距離的經驗和體驗，對於服務消費者可有更精準的掌握。

統一於2019年仿效台積電模式，首設雙總經理制，由黃釗凱與李清田共同接任，成為食品業罕見案例。兩人任內主導集團併購家樂福、Yahoo台灣電商及入股網家等重大投資案，完成大流通市場的關鍵布局。統一指出，此次依公司規定，兩人完成兩任任期後卸任，將轉任董事長辦公室專案助理，持續協助集團發展。

黃釗凱與李清田為統一老將，原先分別負責台灣及海外兩大市場，黃釗凱主要負責台灣事業。李清田曾任統一越南、菲律賓、印尼總經理，負責海外事業。

郭慶峰原為統一超商行銷群協理，並曾任統一烘焙事業群主管，在2022年當選統一超商香港控股公司自然人董事，而前任是現任的統一超總經理黃瑞典。

郭慶峰此次直接從協理層級升任母公司統一企業總經理，業界視為大黑馬。市場認為，獲選原因可能與統一近年積極整合零售事業版圖有關，集團借重通路豐富實戰經驗，強化併購家樂福、電商等新事業整合效益。

電商 董事長 統一超商

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