經營密碼／領導者的五層修練

過去以來領導學的理論，包含特質論、情境理論、權變理論、路徑──目標理論、魅力──願景型領導、真誠領導、道德領導、團隊型領導等，在實務上難以掌握。

真正的領導力是什麼？其實，就像一座金字塔，一層一層往上走，從「靠職位讓人服從」，一路走到「靠願景讓人追隨」。

領導學專家John C. Maxwell曾提出的一套很實用的「領導五層金字塔」，就像馬斯洛的需求理論，生理、安全、社會、自尊與自我實現等五種需求一樣，由低而高逐步上升。不妨想想，您目前處在哪一個層級？

第一層：靠權力，因為你是主管

這是很多人當主管的起點。你有職位、有權力，所以大家會聽你的指令。

但這是最不穩定的一層，因為部屬是「不得不聽」，只要你走了、職位換人，就什麼都沒了。像有些家族企業的二代 ，一上任就開始下命令 ，但下面的人其實是「表面服從、心裡抱怨」，久了團隊自然鬆散。

第二層：靠認同，因為我心悅誠服於你

比權力更重要的是「人品」與「態度」。如果你待人真誠、有同理心，部屬自然會認同與信任你。星巴克的創辦人舒茲，就是這樣的領導者。他曾說：「我不是開咖啡店的，我是經營人的感受。」即使在金融海嘯時期，他仍堅持給員工完整的醫療保障，因為他知道：員工才是品牌最好的代言人。

第三層：靠立功，你能帶我成功

當你的團隊因為你而做出好成績，大家就會更願意追隨你。因為「跟著你，有前途」。

比如張忠謀創辦台積電，他不靠權威講話，而是用實力、策略和結果說話。他的團隊知道：只要跟著他，就能站上世界舞台。這是領導力真正開始發光的時刻：不是因為你是誰，而是你做到了什麼。

第四層：靠立人，我因你而成長

再上一層，是你開始「培養人」。不是只有自己厲害，而是讓身邊的人也變得更強。

Netflix 執行長里德・哈斯廷斯（Reed Hastings）曾說：「我不設KPI，也不管員工上下班時間，我只在意他們能不能為團隊帶來創新。」當人擁有空間與信任時，才能激發最大的潛能。這種領導，像是一位好教練，懂得觀察、傾聽、放手，讓每個人都能在對的位置發光。

第五層：靠願景與文化，我們一起為同一個夢想努力

最頂層的領導，是讓大家不是「為你做事」，而是「為我們共同相信的事努力」。

賈伯斯創造蘋果，不只是做手機，而是想改變世界。他說：「人們不只是買產品，他們買的是理念。」

當你的團隊也認同這個理念，就算你不在，他們也會自動自發，因為他們覺得：「我做的是有意義的事。」

領導，不是強制，而是點燃。從第一層到第五層，每一層都代表一種不同的關係與狀態。第一層，部屬是因為你是主管，所以「不得不聽話」。第二層，部屬開始願意聽你，因為他「認同你這個人」。第三層，你帶出好成績，讓人覺得「跟你有未來」。第四層，部屬因為你而變強，覺得「在你身邊我進步很多」。第五層，整個團隊覺得「我們是為了共同信念在努力」。

這段路，其實就是一個領導者從「命令人」到「啟發者」的旅程。你現在帶領團隊，依靠的是什麼樣的領導方式？是靠職位，靠成績，還是你已經成為能激發人心、引領方向的人？領導，不是天生的能力，而是後天不斷修煉的影響力。當你不再只想「讓別人聽你的」，而是願意去「成就別人」，你就真正踏上了成為卓越領導者的路。大家一起共勉之。（作者是商研院院長）