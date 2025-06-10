量子覺知手札／慎防願景塌縮

在一切均有可能但無法確定的量子力學當下，若我們沒有用願景或目標並透過觀察者效應來框限住可能的發生機率，讓各種不確定的因素因為量子塌縮（quantum collapse）而變成確切的機會，那麼，個人及組織都有可能因為過多的選項而無所適從，甚至陷入多頭馬車、力多而散的窘境。

這種由未來結果決定現在適當的做法其實並不新奇，因為即使在過去較單純的傳統時代，組織領導者若能事先擘劃出美麗的遠景或偉大的目標，讓跟隨者能因有所期待而願意全力地配合，就被視為是有效領導的關鍵手段之一。

法國拿破崙皇帝就曾經提出「領袖就是一個販賣希望的商人」觀念，強調只有給眾人行動的希望，他們才能死心塌地跟隨領導者起舞。只是，隨著當下覺知世代的興起，個人的意識會因自身的期待及真正獲得之間的差異而調整，相關的認知與言行也會隨之改變。

因此，一個說大話、吹牛不打草稿只是為了要操縱他人的引領者，就可能因為自己不切實際地畫大餅而造成個人信用的破產。由於在覺知時代中，個人的心口合一是一個普遍的自然現象，所以，那些言行不一的人就會因為個人反自然的內外矛盾而創造了一些口無遮攔的意外。

這就好比古代「望梅止渴」的故事中，主帥用前面有結實纍纍的梅林來驅使口渴的士兵前進，雖然最後幸運地找到了水源，但是梅林始終沒有出現的事實或可讓當時那些追隨者忽略，但是卻會讓現在的新世代因為領導者的失信，而逐漸地產生了不信任感，最終導致了在關鍵時刻的離開或背叛。

在量子覺知時代，願景固然有其指引的必要作用，但是我們也要適度地壓低對方的期望，避免產生不必要的失落心態。在不影響當事人行動的意願下，以言行合一的可信度讓目標變得有說服力，就可以創造出超乎期待的結果。（作者是資深企業顧問）