古書今贏／脫離困境 不當井底蛙

人的智能和知覺，受著環境影響，惟有警覺和自省，才能突破侷限，走向清明與自由。

甲心血來潮，在水溝抓來一隻青蛙，為了防止掠食者偷襲，他在水盆套上鐵籠，又為了每天看到青蛙，把水盆搬到窗台下，只要聽到咯咯叫，就覺得非常快樂。

乙看了覺得很有趣，告訴他青蛙每天光喝水不夠，幫忙抓來一些蚊子蒼蠅，甲覺得這樣太麻煩，直接向小販要了碎肉丟進盆內，果然引來蒼蠅，看著青蛙吞食，甲覺得自己真是個天才。

過了幾天，水盆開始發出惡臭，青蛙整天呆在水裡一動也不動，偶爾張開眼睛，望著窗內的甲，好像在嘆氣。甲見狀連忙請教朋友，朋友要他不用急，先碰碰青蛙，看看是死是活，甲小心翼翼用手指戳了戳，發現青蛙的身體真的有些冰涼。

朋友認為可能跟天氣有關吧。甲也這麼覺得，雖然已經6月，只要一下雨，就會變得很冷，便在水盆底下架起小火盆，想讓盆水變得溫暖些，果然青蛙抽動了幾下，甲非常開心方法奏效，總算可以安心睡覺。

火盆升起後的第二天，甲拉開紗窗，探出頭聞了聞空氣中的木炭味，平常趴在盆邊的青蛙，張開四肢浮在水面上，臉上看似露出笑容。

隨著光影的移動，青蛙身體抖了一下，隨即翻了個身，露出白色的肚皮，一隻綠頭蒼蠅飛來，停在牠的背部搓了搓手。

鳥以群分，獸以類聚，即使同類也未必有同樣的心智和地位；《郁離子．蟾蜍》中，月宮裡的蟾蜍到凡間嬉遊，偶然間遇到了蝦蟆，認為是同類，屬性應該不凡，於是要鼁𪓰（讀音去促，蟾類）當使者去邀請，沒想到癩蝦蟆一聽到在月宮只能吸取清風甘露，根本沒興趣。

月蟾聽了很好奇，再派鼁𪓰查看對方住在那裡，發現蝦蟆每天蹲在廁所裡，吞吃蛆蟲喝糞水，大腹便便瞇著眼睛，露出心滿意足的神態，感嘆說怎麼會有這樣的同類。

環境變化往往隱微不易發現，變成了習慣，就算有人提醒，仍會不在意，如果說第一隻青蛙的遭遇實屬無奈，第二隻蝦蟆只能說是心甘情願。

生命本質需要熱情奮進，《莊子‧秋水》住在坎井中的青蛙，告訴來自東海的巨鱉，自己住在井中多麼舒服快樂（坎井是指水井的井圈已經傾倒殘破，井內被淤泥幾乎填滿，等於是小水窟）。

巨鱉把左腳伸進井圈，正準備一探究竟，右腳已經被卡住，只好把左腳縮回，接著說起東海的壯闊，井蛙聽完瞠目結舌，半天都說不出話來

我心想，千年前的井蛙，當時是否會跳出坎井，改變牠的蛙生？或是仍然蛙居坎井，了此餘生？（作者是易群企管資深顧問）