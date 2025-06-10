國城建設總裁洪平森：小建商很慘、借不到錢 美關稅是市場最大變數

深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森，同時也是中華民國不動產開發公會常務理事10日在台南「平實營區一期都更案」開工典禮後表示，目前市場最大的變數就是美國總統川普祭出的對等關稅政策，如果最後關稅是30%~40%，台灣出口就恐陷入窒息。

對於下半年房市，洪平森認為，政府嚴控不動產放款，現在小建商、以及六都外的建商都很慘，「建築融資拿不到」、「連借1億元都有問題」，相較之下，口袋較深的大建商都有周轉金，且銀行多願意放貸。

洪平森表示，小建商或六都以外的建商因跟銀行借不到錢，不少業者希望將手中案子盤給別家開發商，但「案子當初是以高價取得」，加上產品規劃與可能接手開發商不同，現在案子要轉讓也不見得有人願意接手。

面對小建商的經營困境，洪平森指出，現在「解鈴還須繫鈴人」，就是「看政府願不願意放鬆管制」，才有機會解決問題。

他表示，現在房市買氣大幅萎縮，不僅是第七波信用管制、美國關稅政策也是很大的衝擊，包括建商、仲介、代銷、建材行業等相關從業人員真的是很慘；以開發商來說，多數業者多採「暫緩推案」因應；他認為，「有為的政府」應該看得到產業現在的困境，認為現在的政策一定會改。

對於去年第3季底政府啟動的第七波信用管制政策，洪平森建議，政府應放寬限制，至少三、四年前購買的預售屋，交屋時應讓買方貸得到款，另外第二戶限貸政策讓民眾無法預期風險，傷及自住客，這樣對百姓不好，應該鬆綁。

洪平森表示，目前房市雖然買氣不好，但並沒有形成空頭的條件，除了至今沒有看到拋售潮外，尤其近年台灣GDP不錯，百姓口袋深，對照2000年前房市大空頭的市況，不僅當時房貸利率超過10%，且大量物件流入法拍、形成價格競爭，現在房市不致於反轉成空頭市場。