快訊

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

國城建設總裁洪平森：小建商很慘、借不到錢 美關稅是市場最大變數

經濟日報／ 記者陳美玲林政鋒／台南即時報導
深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森。陳美玲/攝影
深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森。陳美玲/攝影

深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森，同時也是中華民國不動產開發公會常務理事10日在台南「平實營區一期都更案」開工典禮後表示，目前市場最大的變數就是美國總統川普祭出的對等關稅政策，如果最後關稅是30%~40%，台灣出口就恐陷入窒息。

對於下半年房市，洪平森認為，政府嚴控不動產放款，現在小建商、以及六都外的建商都很慘，「建築融資拿不到」、「連借1億元都有問題」，相較之下，口袋較深的大建商都有周轉金，且銀行多願意放貸。

洪平森表示，小建商或六都以外的建商因跟銀行借不到錢，不少業者希望將手中案子盤給別家開發商，但「案子當初是以高價取得」，加上產品規劃與可能接手開發商不同，現在案子要轉讓也不見得有人願意接手。

面對小建商的經營困境，洪平森指出，現在「解鈴還須繫鈴人」，就是「看政府願不願意放鬆管制」，才有機會解決問題。

他表示，現在房市買氣大幅萎縮，不僅是第七波信用管制、美國關稅政策也是很大的衝擊，包括建商、仲介、代銷、建材行業等相關從業人員真的是很慘；以開發商來說，多數業者多採「暫緩推案」因應；他認為，「有為的政府」應該看得到產業現在的困境，認為現在的政策一定會改。

對於去年第3季底政府啟動的第七波信用管制政策，洪平森建議，政府應放寬限制，至少三、四年前購買的預售屋，交屋時應讓買方貸得到款，另外第二戶限貸政策讓民眾無法預期風險，傷及自住客，這樣對百姓不好，應該鬆綁。

洪平森表示，目前房市雖然買氣不好，但並沒有形成空頭的條件，除了至今沒有看到拋售潮外，尤其近年台灣GDP不錯，百姓口袋深，對照2000年前房市大空頭的市況，不僅當時房貸利率超過10%，且大量物件流入法拍、形成價格競爭，現在房市不致於反轉成空頭市場。

關稅 房市 建商

延伸閱讀

國城平實造鎮案動工7月開賣 價格「開賣前一天決定」

用公務車跑反罷免行程、出入建商總部 鄭正鈐回應了

雙雙認罪詭辯無效！北市議員陳怡君、助理主任再遭羈押禁見

建商落跑全新預售住宅大樓成爛尾樓 嘉市府勞資及消費糾紛調解不成

相關新聞

高林創辦人李錫祿辭世！當年百萬創業 成國內貿易商之首

高林（2906）創辦人李錫祿辭世。高林10日公告指出，公司法人董事代表人李錫祿於6月9日逝世，公司董事憬興投資目前新任人...

國城平實造鎮案動工7月開賣 價格「開賣前一天決定」

台南市東區平實營區公辦都更造鎮案10日舉辦動土典禮，國城建設董事長洪平森表示，都更基地約8,600坪，將分兩期興建12棟...

國城建設總裁洪平森：小建商很慘、借不到錢 美關稅是市場最大變數

深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森，同時也是中華民國不動產開發公會常務理事10日在台南「平實營區一期都更案」開...

「原燒」新概念店進駐西門町 超過40道美食吃到飽

王品（2727）旗下「原燒日式燒肉」北部首間概念店進駐西門町！有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，菜單全面升...

台南這區新案每坪57.9萬 首季房價穩居全市之冠

近期平實營區話題不斷，除新案屢創新高，今日社宅動工亦吸引不少目光，住商不動產統計實價登錄，2025年第一季台南市五大重劃...

立榮航空耗資近131億 向法購入19架ATR72-600

立榮航空今天宣布，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。