「原燒」新概念店進駐西門町 超過40道美食吃到飽

王品（2727）旗下「原燒日式燒肉」北部首間概念店進駐西門町！有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，菜單全面升級，單人免千能品嚐到炙燒美國帶骨牛小排的吮骨美味，自助吧更提供超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項讓消費者無限放題，全方位滿足各式聚餐需求。

王品燒肉事業群副總巫意嬋表示，近年國內燒肉市場變化很多，為探索顧客的需求，西門町原燒作為北部轉型測試的第一家店，期待透過概念店獨有自助吧、套餐肉品升級，讓原燒吸引更多元的客群。

王品旗下有三大燒肉品牌，除了原燒，還有肉次方和金咕，以家數來看，原燒16家家數最多，而肉次方雖僅八家，但在燒肉事業中營收貢獻最大，兩品牌客單價皆約800~850元，金咕首店開幕以來維持一家，但今年有展店計畫，主打韓式燒肉外，也擴增更多韓料的選擇，目前客單價約700元。

巫意嬋表示，整體燒肉品牌營業額去年營收超過10億元，今年以年增10%為目標，同時計畫開出三到五家新店，包括原燒、肉次方、金咕皆有展店計畫。

「原燒日式燒肉 台北西門概念店」的另一亮點，是有別於一般店的超澎派自助吧，提供超過40種品項，包含鮮蔬沙拉吧、現作吧和熟食吧。來店必吃的焦糖牛肉吐司，將裹著糖衣的吐司送進180度烤箱烘烤至外表金黃酥脆、充滿焦糖香氣，再搭配日式照燒風味壽喜牛，鹹甜交織。巧達海鮮濃湯以馬鈴薯與鮮奶油熬煮，奶香濃郁，添加章魚、花蛤和白蝦仁，每口都能品嘗到海鮮美味。

手作蔬菜燒嚴選新鮮蔬菜、可選擇搭配經典豚骨湯和麻辣湯底，DIY創造出個人專屬的蔬菜燒，最後加上兩匙主廚特製的蒜香干貝風味醬增添風味。本季限時限量的驚喜甜點為黑糖珍珠蛋塔，塔皮酥脆、內餡奶香四溢口感滑順，Q彈珍珠增添嚼感層次，每日12點半開始，每1小時開放內用消費者排隊領取。

此外，原燒全新「特上帶骨厚燒牛小排套餐」，選用來自美國Choice等級的20cm厚切「美國雙饗帶骨牛小排」，取自牛隻第6至第8根肋骨，每頭牛僅有3%，帶骨部位能鎖住豐厚肉汁，炙燒後骨邊微焦散發焦糖甜香，搭配原燒獨家3種吃法：果香炙燒、紅酒燉筋與三人套餐限定的椒香薄燒，展現出帶骨牛小排淋漓盡致的美味。

另一主打星「原燒人氣火山套餐」，由特選果香板腱牛堆疊出誘人肉火山，搭配乾冰層層繚繞，一上桌吸睛度滿分，配上安格斯肩小排，油花均勻口感細緻柔軟，單吃原味也香氣十足。

此次套餐升級更推出頂級逸品「極上日本A5和牛套餐」，其中日和A5厚切肩小排油花分布細緻，脂肪與瘦肉交錯，肉質柔嫩且帶有嚼勁為其特色，搭配日和A5匠切霜降，肉質軟嫩、油花分布均勻，兼具油脂肪香氣與彈性。

「原燒日式燒肉」西門町店開幕期間祭出「揪團吃好肉優惠活動」，6月9日-6月22日雙人來店消費享85折、三人享8折優惠。