快訊

台鐵區間車晚間傳意外！54歲男「內壢至中壢站」遭撞送醫不治

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

政大永續中心推綠色建築 三方合作簽署意向書

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義孫振義理事長（左三）、副理事長周芳如（左二）、秘書長楊明俊（左一）、新北市建築師公會理事長汪俊男（右二）、副理事長黃森田（右一）。國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心／提供
台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義孫振義理事長（左三）、副理事長周芳如（左二）、秘書長楊明俊（左一）、新北市建築師公會理事長汪俊男（右二）、副理事長黃森田（右一）。國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心／提供

社團法人台灣永續綠營建聯盟、新北市建築師公會，以及國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心，9日三方代表齊聚一堂，舉行專業交流會議，並共同簽署合作意向書，正式宣示將自今年起每年定期合辦「永續綠營建專業交流研討會」，展現持續推動永續建築技術、材料、工法與設計的決心。

本次交流會議由台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義召集主持，與會代表包括副理事長周芳如、秘書長楊明俊，新北市建築師公會理事長汪俊男、副理事長黃森田，以及政大永續規劃與設計研究中心主任孫振義等人。會中針對如何深化產官學合作、推動永續綠營建發展進行深入討論，三方高度凝聚共識。

會後，三單位正式簽署合作意向書，並就未來合作方向與目標達成共識。各方約定，將攜手整合專業資源，促進綠營建相關技術與材料之創新研發與實務應用，透過定期舉辦研討會平台，強化學術與實務界的交流合作，共同為打造永續宜居城市貢獻心力。

台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義孫振義理事長（左三）、副理事長周芳如（左二）、秘書長楊明俊（左一）、新北市建築師公會理事長汪俊男（右二）、副理事長黃森田（右一）。國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心／提供
台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義孫振義理事長（左三）、副理事長周芳如（左二）、秘書長楊明俊（左一）、新北市建築師公會理事長汪俊男（右二）、副理事長黃森田（右一）。國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心／提供

社會科 政大

延伸閱讀

被指行政不中立 桃市府回擊列舉綠營公器私用紀錄

綠營涉共諜案今被起訴 藍委質疑檢調為何沒查吳釗夑？

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

相關新聞

高林創辦人李錫祿辭世！當年百萬創業 成國內貿易商之首

高林（2906）創辦人李錫祿辭世。高林10日公告指出，公司法人董事代表人李錫祿於6月9日逝世，公司董事憬興投資目前新任人...

國城平實造鎮案動工7月開賣 價格「開賣前一天決定」

台南市東區平實營區公辦都更造鎮案10日舉辦動土典禮，國城建設董事長洪平森表示，都更基地約8,600坪，將分兩期興建12棟...

國城建設總裁洪平森：小建商很慘、借不到錢 美關稅是市場最大變數

深耕高雄逾40年的國城建設創辦人暨總裁洪平森，同時也是中華民國不動產開發公會常務理事10日在台南「平實營區一期都更案」開...

「原燒」新概念店進駐西門町 超過40道美食吃到飽

王品（2727）旗下「原燒日式燒肉」北部首間概念店進駐西門町！有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，菜單全面升...

台南這區新案每坪57.9萬 首季房價穩居全市之冠

近期平實營區話題不斷，除新案屢創新高，今日社宅動工亦吸引不少目光，住商不動產統計實價登錄，2025年第一季台南市五大重劃...

立榮航空耗資近131億 向法購入19架ATR72-600

立榮航空今天宣布，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。