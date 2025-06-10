政大永續中心推綠色建築 三方合作簽署意向書
社團法人台灣永續綠營建聯盟、新北市建築師公會，以及國立政治大學社會科學院永續規劃與設計研究中心，9日三方代表齊聚一堂，舉行專業交流會議，並共同簽署合作意向書，正式宣示將自今年起每年定期合辦「永續綠營建專業交流研討會」，展現持續推動永續建築技術、材料、工法與設計的決心。
本次交流會議由台灣永續綠營建聯盟理事長孫振義召集主持，與會代表包括副理事長周芳如、秘書長楊明俊，新北市建築師公會理事長汪俊男、副理事長黃森田，以及政大永續規劃與設計研究中心主任孫振義等人。會中針對如何深化產官學合作、推動永續綠營建發展進行深入討論，三方高度凝聚共識。
會後，三單位正式簽署合作意向書，並就未來合作方向與目標達成共識。各方約定，將攜手整合專業資源，促進綠營建相關技術與材料之創新研發與實務應用，透過定期舉辦研討會平台，強化學術與實務界的交流合作，共同為打造永續宜居城市貢獻心力。
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