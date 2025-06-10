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國泰航空持續擴充 今年將增至百個航點、購入百架新機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國泰航空指出，將持續擴展機隊，已訂購60架空中巴士 A330-900 區域寬體飛機，2028 年起交付；此外也更達成100個航點目標，與香港快運攜手將於2025年內共同營運涵蓋亞洲、歐洲、北美、南亞與中東地區。近期已公布新增航點包括海得拉巴、烏魯木齊、達拉斯、羅馬、慕尼黑、布魯塞爾等 11 個城市，進一步拓展國際網絡，滿足不同旅客與市場需求。

國泰航空指出，自 2025 年 1 月起，國泰航空集團的整體航班運量已恢復至疫情前的 100% 水準。不僅象徵全面復甦，更展現集團營運實力與服務承諾，進一步鞏固香港作為連接全球的重要航空樞紐的領導地位。

國泰航空表示，6月5日開通往來香港與羅馬的直航服務，重新回到義大利首都，國泰航空表示，此全新夏季季節性服務為國泰航空於2025年的第四個新航點，國泰集團正朝著全球設有100個客運航點的目標邁進，並於香港、北京及紐約推出全新的旗艦貴賓室及提升顧客體驗，並配合香港三跑道系統發展，推動企業整體升級，另外，國泰航空將投資超過港幣1,000億元(約新台幣3,813億元)，新增最先進和具燃油效益的飛機。

此外，國泰航空也將持續擴增航點，今年截至目前已有四條客運新航線投入服務，包括海德拉巴、達拉斯、烏魯木齊以及6月開通的羅馬。

另外，國泰航空也持續擴大機隊，已訂購 60 架空中巴士 A330-900 區域寬體飛機，2028 年起交付。其中，全新爾雅商務艙、特選經濟艙及經濟艙已於波音 777-300ER 投入服務，2025 年起擴展至更多航線。2026 年起，將在現有空中巴士 A330 型區域寬體飛機推出新客艙，提供平躺座椅；未來亦將於波音 777-9 型引入領先全球的頭等客艙體驗。

香港 羅馬 國泰

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