電梯鋁電池儲能系統 鎖定全台33萬部電梯減碳商機

在南部路科基地設廠的亞福儲能，是全世界第一家專注於鋁電池儲能技術研發與商業化企業，該公司今天發表「電梯儲能碳權方法學」記者會，展出研發中的鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，以全國33萬部電梯的規模估算，全台最多每年節省36.1億度電，還能創造約新台幣62.5億元碳權商機，其碳權可企業自用、抵換或國內外交易。

亞福儲能新創的電梯儲能碳權方法學（Methodology Code:445），已於今年4月1日正式獲得國際碳權標準Gold Standard的認證，適用於任何電梯運行場域，今天的發表記者會包含中山大學碳權中心、台灣碳權交易所、南部科學園區管理局、法人金融永豐銀行及盛大電梯等多家產官學代表到場。