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電梯鋁電池儲能系統 鎖定全台33萬部電梯減碳商機

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
在南部路科基地設廠的亞福儲能，今天展出研發中的電梯鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，還能創造碳權商機。記者劉學聖／攝影
在南部路科基地設廠的亞福儲能，今天展出研發中的電梯鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，還能創造碳權商機。記者劉學聖／攝影

在南部路科基地設廠的亞福儲能，是全世界第一家專注於鋁電池儲能技術研發與商業化企業，該公司今天發表「電梯儲能碳權方法學」記者會，展出研發中的鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，以全國33萬部電梯的規模估算，全台最多每年節省36.1億度電，還能創造約新台幣62.5億元碳權商機，其碳權可企業自用、抵換或國內外交易。

亞福儲能新創的電梯儲能碳權方法學（Methodology Code:445），已於今年4月1日正式獲得國際碳權標準Gold Standard的認證，適用於任何電梯運行場域，今天的發表記者會包含中山大學碳權中心、台灣碳權交易所、南部科學園區管理局、法人金融永豐銀行及盛大電梯等多家產官學代表到場。

亞福儲能發展總監蘇修賢表示，亞福儲能新創的電梯儲能碳權方法學，原理為電梯在重載下行與輕載上行的過程中，產生電力，透過儲能系統的電能回收再利用，達成減碳效益，並根據方法學公式獲得相對應的碳權，代表未來在電梯儲能，具有「取得碳權的依循規則」，不但是全球第一，更具有劃時代意義。此外還有電梯備援兼具不斷電功能，確保電梯供電安全且運行不中斷，全國33萬部電梯以2024年12月9日國內首筆碳權交易成交單價3,500元/噸計算，能創造約新台幣62.5億元碳權商機，未來前景可觀。

在南部路科基地設廠的亞福儲能，今天展出研發中的電梯鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，還能創造碳權商機。記者劉學聖／攝影
在南部路科基地設廠的亞福儲能，今天展出研發中的電梯鋁電池儲能系統，可減少電梯40％以上的用電，還能創造碳權商機。記者劉學聖／攝影

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