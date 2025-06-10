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台南這區新案每坪57.9萬 首季房價穩居全市之冠

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
2025年第一季台南市五大重劃區新案每坪均價以平實重劃區最高，來到57.9萬元。圖／本報資料照片
2025年第一季台南市五大重劃區新案每坪均價以平實重劃區最高，來到57.9萬元。圖／本報資料照片

近期平實營區話題不斷，除新案屢創新高，今日社宅動工亦吸引不少目光，住商不動產統計實價登錄，2025年第一季台南市五大重劃區新案每坪均價以平實重劃區最高，來到57.9萬元，較2024年同期上漲4.9％，穩坐台南房價王寶座，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區受惠於南紡購物中心加持生活機能，又有大型綠地平實公園，更吸引品牌建商進駐，致使近期房價大幅起漲。

據實價登錄資料，2025年第一季台南市蛋黃區五大重劃區中，以平實重劃區新案每坪均價57.9萬元表現最為亮眼，年增4.9%，穩居區域房價領頭羊地位。住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。

另觀察實價，台南市其餘重劃區中，虎尾寮重劃區平均房價為54.5萬元，略較去年下滑2.3%；星鑽特區則表現略顯遜色，第一季平均房價為45.6萬元，相較去年同期跌幅達14%；相對來看，南台南站重劃區與台南市政特區房價則明顯上揚，分別達43.6萬元與38.3萬元，年增11.2、15%，漲勢分列前兩名。

賴志昶說，除平實重劃區表現穩定，南台南站重劃區與台南市政特區近期亦行情上揚，其中南台南站重劃區緊鄰鐵路地下化計畫區，具備新興建設利多，吸引自住與置產族群卡位，加上過往價格基期較低，因此呈現明顯補漲；至於台南市政特區，在市政中心轉移開發帶動下，商業、行政與住宅機能俱全，帶來人口匯集，成為區域內漲勢最高者。

賴志昶指出，觀察台南各重劃區發展趨勢，房價漲幅逐步分化，其中高基期區域如虎尾寮、星鑽特區，若無其他議題加持，則房價亦容易因大環境改變而鬆動，但有建設加持的重劃區，則呈現持續推升格局，顯示市場資金仍更傾向於較具未來性的區塊，惟購屋人應依自住需求來篩選進場時機，否則當房市大環境前景不明朗，易讓資產風險增加。

據實價登錄資料，台南市平實重劃區周邊房價持續走揚，今年首季新案每坪成交均價來到57.9萬元，較2024年同期成長4.9%，穩居台南房價之首。圖／住商機構提供
據實價登錄資料，台南市平實重劃區周邊房價持續走揚，今年首季新案每坪成交均價來到57.9萬元，較2024年同期成長4.9%，穩居台南房價之首。圖／住商機構提供

重劃區 房價

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