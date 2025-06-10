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搭台商赴美投資潮 八方雲集：站穩加州布局德州

中央社／ 台北10日電

連鎖餐飲集團八方雲集加速布局美國市場，繼站穩加州區域後，今年下半年將正式在德州成立美國總部籌備辦公室，看好台積電、鴻海等台灣科技大廠紛紛前往德州，可望搭上台商投資熱潮。

八方雲集今天召開2025年股東常會，會中通過2024年度財務報告與盈餘分配案，2024年全年合併營收達新台幣80.28億元，年增9.37%；歸屬母公司淨利6.02億元，年增8.63%；每股稅後盈餘（EPS）達9.05元，年增8.38%。董事會決議配發每股現金股利8元，股利配發率達88.4%，現金股利跟配發率都是歷年新高。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，面對全球餐飲業通膨壓力、原物料與人力成本上漲、長期缺工及消費者支出習慣改變等多重挑戰，集團專注消費者日常三餐的剛性需求市場，主力品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」皆持續穩健發展；而在國際市場，則加速拓展、積極推進美國發展。

截至2025年5月底，八方雲集集團全球總店數已達1371家，其中台灣1284家、香港76家、美國11家。

八方雲集指出，在「汰弱留強」策略執行下，集團2024年雖然總店數淨成長13家，但實際新展店數達77家。

針對美國市場布局，八方雲集指出，已從2023年的6家店成長至2024年的11家，繼加州穩定經營後，集團目前已完成簽約的新門市尚有8家，預計7月底將於南加州阿凱迪亞（Arcadia）開設第12家門市，持續深耕西岸市場。

為強化美國營運布局，八方雲集指出，集團預計今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，深耕中南部市場，德州擁有超過3000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，加上台積電、鴻海等台灣科技大廠紛紛前進德州，帶動當地台商聚落與消費需求快速成長，八方雲集選擇在此時點進軍德州，可望搭上台商投資熱潮，未來加州與德州雙核心布局的成熟化，將有利更多海外市場的快速複製。

八方雲集今天公告5月合併營收7.06億元，年增8.35%，受惠持續展店擴大營收量體，前5月營收35.89億元，年成長12.52%，累計營收續創同期新高。

美國 八方雲集

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