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越南台塑河靜鋼廠開平盤 鋼市進到整理期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

越南台塑河靜鋼廠10日開出平盤，廠交價維持在每公噸511美元至516美元。

河靜鋼表示，美國政府在6月4日提高鋼鋁關稅至50%，雖促成當地期貨價格大漲，但再次引發與美國連動的市場動盪，預計各主要市場將進入調整期以應對消化後續影響。

其中，歐洲價格與需求已見修正，中國大陸及日韓等亞洲主要鋼材供應商同步下調出口價格搶單；越南市場需求目前穩定，但仍待美國對等關稅協商結果。綜合以上市場條件，河靜鋼廠決定7~8月交期盤價，熱軋開平盤。

關稅 越南 美國

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