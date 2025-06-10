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「台南中城計劃」啟動 市府聯手國城建設打造平實特區公辦都更案

經濟日報／ 記者陳美玲林政鋒／台南即時報導
由台南市政府所主導的台南市東區平實營區一期都市更新案，10日與國城建設攜手舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲(右四)與該案建商國城建設創辦人暨總裁洪平森(左四)一同參與全案動土典禮，也正式宣告台南市東區核心-平實特區正式啟動。陳美玲/攝影
由台南市政府所主導的台南市東區平實營區一期都市更新案，10日與國城建設攜手舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲(右四)與該案建商國城建設創辦人暨總裁洪平森(左四)一同參與全案動土典禮，也正式宣告台南市東區核心-平實特區正式啟動。陳美玲/攝影

由台南市政府所主導的台南市東區平實營區一期都市更新案，10日與國城建設攜手舉辦動土典禮，包括台南市長黃偉哲、台南市都發局局長林榮川均親臨現場，宣告台南市東區核心-平實特區正式啟動；台南市長黃偉哲表示，本案不僅是市府推動公辦都更的示範區，更結合國城建設所主導、引進國際級建築團隊的高品質，為城市天際線帶來劃時代的改寫。

台南市政府多年來持續以永續都市為目標，借鑒東京麻布台之丘與中城的整體規劃，將東京的都更概念移植台南，全區以「東住西商」的功能分區規劃，保留七公頃平實公園打造中央綠地，形塑都市與自然共存的永續生活場景，平實特區不僅聚焦於土地活化與市容改善，更以保留原生老樹、打造低碳綠地、完善教育設施與大眾運輸系統為核心，實現「宜居、宜學、宜行」的都市願景。

國城建設「台南平實特區開發案」運用建築退縮設計與生活動線整合，未來平實特區將成為台南東區核心，可望進一步對標東京中城與麻布台等區域的國際都市再生案例。

深耕高雄逾40年的國城建設是「台南平實特區開發案」之大型都更的主導建商，國城建設創辦人暨總裁洪平森表示，全案是國城首度揮軍台南市代表作，國城建設將引入2025大阪萬博台灣館「TECH WORLD」的建築師張瑪龍，以及「Blue Bottle Coffee」名古屋藍瓶咖啡的空間設計師芦沢啓治等大師共同操刀。

洪平森指出，「台南平實特區開發案」將興建11棟建物，加上一棟地上15樓、地下三樓的社宅，共有12棟建築，除社宅外外，其他建築樓高約21~26樓，預計7月開賣，惟因全案量體較大，計劃將分二到三期推出，目前價格未定。

洪平森表示，目前房市氛圍不佳，但敢在這時候推案，有兩大原因，第一全案承諾需在2029年、2030年完工，第二則是地段；他強調，對於全案買氣有信心，「如果這時機連好地段的新建案都跑不動，其他區位的新案也就都不用看了。」

洪平森指出，「台南平實特區開發案」面積高達8,600坪，全區將以全域整合規劃及井序城市建築設計，打造如度假飯店級的高端城市環景，同時導入以人為本的哲學、連結光線和空氣，與住戶感受，打造極具時代美感的生活社區。

除了「台南平實特區開發案」外，洪平森表示，下半年高雄「特貿三案」也將開工，另外「鳳山案」預計7、8月拿使照、第4季交屋；至於總銷逾50億元的嘉義案已完銷，南投案今年還不會有動作；高雄「O13捷運聯開案」、「Y10捷運聯開案」有機會在今年底動工。

台南市平實特區保留七公頃平實公園打造中央綠地，形塑都市與自然共存的永續生活場景，平實特區不僅聚焦於土地活化與市容改善，更以保留原生老樹、打造低碳綠地、完善教育設施與大眾運輸系統為核心，目標實現「宜居、宜學、宜行」的都市願景。台南市政府、國城建設提供
台南市平實特區保留七公頃平實公園打造中央綠地，形塑都市與自然共存的永續生活場景，平實特區不僅聚焦於土地活化與市容改善，更以保留原生老樹、打造低碳綠地、完善教育設施與大眾運輸系統為核心，目標實現「宜居、宜學、宜行」的都市願景。台南市政府、國城建設提供
深耕高雄逾40年的國城建設是「台南平實特區開發案」之大型都更的主導建商，國城建設創辦人暨總裁洪平森表示，全案是國城首度揮軍台南市代表作，將引入2025大阪萬博台灣館「TECH WORLD」的建築師張瑪龍，以及「Blue Bottle Coffee」名古屋藍瓶咖啡的空間設計師芦沢啓治等大師共同操刀。陳美玲/攝影
深耕高雄逾40年的國城建設是「台南平實特區開發案」之大型都更的主導建商，國城建設創辦人暨總裁洪平森表示，全案是國城首度揮軍台南市代表作，將引入2025大阪萬博台灣館「TECH WORLD」的建築師張瑪龍，以及「Blue Bottle Coffee」名古屋藍瓶咖啡的空間設計師芦沢啓治等大師共同操刀。陳美玲/攝影

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