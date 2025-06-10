和泰車、汎德永業前5月營收創同期高 觀察關稅變數

和泰車自結5月合併營收新台幣240.37億元，月增4.79%、年減3.15%，創歷史同期次高；汎德永業自結5月營收52.42億元，月增3.07%、年減14.18%。汎德永業指出，對等關稅與貨物稅政策議題影響，消費者觀望態度濃。

和泰車今年前5月營收1184.34億元，較2024年同期成長1.77%，創歷史同期新高；汎德永業前5月營收234.8億元，較2024年同期微增0.65%，也創同期新高。

和泰車今年前5月TOYOTA與LEXUS合計登錄數6萬5109輛，年增4.5%，創歷史同期新高，市占率39.5%，帶動前5月營收表現。

汎德永業指出，台灣新車市場前5月銷售年減13.8%，不過汎德永業經銷品牌BMW部分車款及電動車銷售穩定增加，加上保時捷（Porsche）純電車款及休旅車新車交付熱絡，經銷品牌新車前5月銷量年成長6%。

展望6月，和泰車評估，6月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.16萬輛，市占率約35%。

汎德永業分析，貨物稅與關稅議題尚未明朗，消費者購車心態趨於保守觀望，預期將造成遞延交車情況；不過台灣消費者對豪華品牌購車需求仍在，在手訂單維持一定水準，預期下半年新車銷售表現將持續優於整體車市。

和泰車則維持今年3月看法，評估今年台灣新車市場規模約45萬輛，未來車市觀察4大變數，包括各國央行貨幣政策未明、地緣政治變化、台灣汰舊換新政策是否延續，以及各品牌購車優惠販促措施等。