房市低迷中出現400億量能 國城集團平實案動工受矚目
台南「宜居平實」社會住宅238戶10日動土，總量能高達400億元，每坪可望站上6字頭、為府城最高價，同時將引進米其林餐廳等多元化居住軟體，真正提升居住品質，備受市場注目。
興建業主國城集團操盤手洪士庭說，現在房地產市場不景氣，「一直延後推案不是辦法」，國城時時刻刻在思考的，就是如何創造居住價值。
洪士庭表示，建案的三大核心不外乎建築本體、公共設施與居住軟體，其中居住軟體的重要性持續升高，未來「宜居平實」會借鏡高雄「定潮」豪宅設立米其林餐廳的模式，引進更多居住軟體，讓住戶切身感受到空間美學與實用價值。
國城集團總裁洪平森說，此案面積近3公頃，預計5年後完工，引進全新的設計概念，挹注最好的資源，將優化台南府城地貌。
黃偉哲表示，「宜居平實」社宅是台南市多元住宅政策的具體實踐，坐落於優越地段，周邊生活機能完善，鄰近南紡商圈、成功大學等，基地的西北側將規劃平實轉運站，可望全面帶動區域發展。
黃偉哲指出，全案由國城建設負責興建，工程品質高且環境優質，將提供1房型、2房型及無障礙房型，並採全齡友善規劃設計，全面照顧不同年齡與家庭型態的居住需求。每戶均配備基本家具與設備，包括床架、櫥櫃、窗簾、冷氣、熱水器與曬衣架，大幅減輕租屋族首次入住的經濟負擔。另規劃地面層商業空間3戶，提供基本生活機能，提升居住便利性，預計於117年底完工。
據實價登錄資料，2025年第1季台南市蛋黃區五大重劃區中，以平實重劃區新案每坪均價57.9萬元表現最為亮眼，年增4.9%，穩居區域房價領頭羊地位。
住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。
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