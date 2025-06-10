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國城平實造鎮案動工7月開賣 價格「開賣前一天決定」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南平實重劃區。圖／業者提供
台南平實重劃區。圖／業者提供

台南市東區平實營區公辦都更造鎮案10日舉辦動土典禮，國城建設董事長洪平森表示，都更基地約8,600坪，將分兩期興建12棟大樓，包括一棟社宅，國城分回的部分，預計7月開賣。

至於開價，洪平森表示，目前市場變化很大，價格要到開盤前一天才會確定。

近期連續傳出小型建商財務出問題，引發各界關注，洪平森表示，央行限貸，加上買氣不佳，小型建商現在確實面臨周轉問題，由於之前基地多是高價取得，現在要轉手，也不容易找到人接手，政府應適度鬆綁讓他們喘口氣。

國城建設於2021年取得台南市東區平實段都市更新案，基地位於東區小東路、後甲二路、平實二街，面積高達8683坪，全案興建12棟住宅，當中1棟回饋給市府做社宅使用，可售戶數約1300餘戶。

個案邀請設計2025⼤阪萬博台灣館「TECH WORLD」的張瑪⿓建築師，以及「Blue Bottle Coffee」名古屋藍瓶咖啡的空間設計師芦沢啓治等⼤師共同操⼑ ，以全域整合規劃及井序城市建築設計。

國城表示，此一大型都更案，除將打造如度假飯店級的⾼端城市環景，也以⼈為本的哲學連結光線、空氣與住⼾感受，打造具時代美感的生活，定位台南住宅新趨勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近年平實營區話題不斷，目前新案每坪均價來到57.9萬元，較2024年同期成長4.9%，穩居台南房價之首。

他表示，平實重劃區擁有完整的待開發街廓，更坐擁南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。

國城建設董事長洪平森。記者游智文／攝影
國城建設董事長洪平森。記者游智文／攝影

建商 公辦都更

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