立榮航空耗資近131億 向法購入19架ATR72-600

立榮航空今天宣布，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130.6億元），並額外保留3架航機採購選擇權，預計自2027年開始交付新機。

立榮航空今天召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機。

立榮航空發布新聞稿表示，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

立榮航空指出，這次新購的ATR72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，不僅節能環保，還能有效提高營運效益。

此外，在客艙設計方面，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適的搭機空間。

立榮航空表示，現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化，提供旅客更優質的服務。