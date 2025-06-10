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高林創辦人李錫祿辭世！當年百萬創業 成國內貿易商之首

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
高林公告創辦人李錫祿辭世。高林/提供
高林公告創辦人李錫祿辭世。高林/提供

高林（2906）創辦人李錫祿辭世。高林10日公告指出，公司法人董事代表人李錫祿於6月9日逝世，公司董事憬興投資目前新任人選待改派。

高林實業創立於民國58年，曾經是國內大貿易商之首，目前公司已從外銷出口轉向進口零售時尚精品，並致力於投資醫療生技、綠能及相關民生消費產業。

李錫祿於1969年以100萬元創業，至今逾50年，期間帶領高林實業躋身國內十大貿易商之一，年營收規模超過百億元。創業初期，高林以建材及加工產品外銷為主要業務，目標在爭取國家外匯收入、培育外貿人才與創造就業機會，對臺灣經貿發展貢獻深遠。

2019年時，年屆八十的李錫祿正式交棒，由擔任董事逾20年、同為嘉義高中及台大經濟系校友的李忠良接任執行長，並期許其能再次擦亮高林的商業招牌。

高林表示，李錫祿創辦人是位傑出卓越的創業家與企業家，2019年6月公司股東會之後，卸下董事長一職，仍以投資公司法人代表擔任董事。其領導典範與敬業精神，深切影響高林全體員工。 同仁緬懷創辦人長遠貢獻，對前董事長不幸逝世，深感不捨，悼念致敬，並致上無限的追思。

董事長 創業

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