台南平實營區都更動土 將添400戶社宅新量能

台南市又將新增一批社會住宅！內政部國土署10日宣布，「臺南市東區宜居平實社會住宅」正式動土，該案為中央全額補助、市府主導的公辦都市更新案，預計分兩期開發，完工後將由開發單位依更新規劃無償興建並交由市府使用，合計可新增超過400戶社會住宅，擴充全國社宅存量，讓更多市民有機會入住安全、便利的新居。

內政部說明，平實營區原為軍方營區與老舊眷村用地，透過中央與國產署、國防部軍備局、台南市政府等單位協作推動都更，由國土署全額補助辦理先期規劃與招商作業。

更新案採分期開發，一期即為此次開工的「宜居平實社會住宅」，基地位於東區與永康區交界，面積約1,135坪，鄰近南紡夢時代商圈、成功大學、榮總醫院及大灣交流道，區位條件佳。

一期工程預計興建地上15層、地下3層大樓，總戶數238戶，預計2029年完工，建築採用通用設計理念並設有無障礙專層，室內配置冷氣、熱水器與廚房設備，打造跨世代友善空間。該案亦將取得銀級綠建築標章，採用節能減碳建材，符應政府推動淨零永續發展政策。

國土署指出，更新案第二期「宜居後甲」也已完成招商作業，將再提供175戶社會住宅，後續工程正加速推動中。市府透過公辦都更與容積獎勵機制，取得開發單位無償興建後移交的社宅單元，實質降低地方財政負擔，也成為社宅政策擴量的重要管道。

目前台南市透過類似模式，已取得8案共1,263戶社會住宅，並結合社福設施、商業空間與綠地規劃，有效推進東台南副都心建設，為市民打造安全、舒適且功能多元的生活環境。