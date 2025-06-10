快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

統一結束雙總經理制 統一超郭慶峰協理接任新總座

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）10日發布重訊，公告統一目前雙總經理黃釗凱、李清田任期屆滿，並由來自統一超（2912）的郭慶峰接任總經理。統一表示，原任兩位總經理擔任兩任總經理任期屆滿依規更替，卸任以後，擔任董事長辦公室專案助理。

統一指出，新任總經理郭慶峰來自於通路，與消費者有更近距離的經驗和體驗，對於服務消費者可有更精準的掌握。

郭慶峰曾任統一超行銷群組管協理，也曾擔任烘焙群的群主管，在通路經營上有豐富的經驗。

董事長羅智先日前指出，今年統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業，主要是因為相對製造業來講，服務業千變萬化，社會有需求就能提供需求。

而今年在關稅與匯率的影響下，挑戰較以往更具，但對於通路展店卻不會有影響，本次新的人事任命案，也能看到統一集團未來對通路發展的期待。

董事長 統一集團 服務業

延伸閱讀

統一結束雙總經理制 由統一超郭慶峰升任

雲林虎尾推動殯葬場域廢棄物分類 預防環境污染

投資大趨勢論壇18日登場／林良一：美大型股 長線看俏

「因為豆漿濃啊」到底是什麼哏？網全笑翻：老人味飄出來

相關新聞

影／台化股東會 洪福源：在公司55年從來不賣股票

台化今天舉行股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制，將在未來兩...

台化股東會／洪福源：全球今後二、三年仍艱困 戲台下站久的人會贏

台化（1326）10日召開股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制...

高林創辦人李錫祿辭世！當年百萬創業 成國內貿易商之首

高林（2906）創辦人李錫祿辭世。高林10日公告指出，公司法人董事代表人李錫祿於6月9日逝世，公司董事憬興投資目前新任人...

容積最高1.5倍重建獎勵！新北兩危樓案釋利多招商

為加速危險建築重建、保障居民居住安全，新北市府與新北住都中心10日公告招商兩處危樓社區公辦都更案，分別為三重區「成功段1...

審議超過4年！內政部今通過三重銀新未來城計畫案

內政部都市計畫委員會10日通過三重銀新未來城計畫案，規劃於原碧華國中舊址（約2.88公頃）打造具公益性與社會性的開發案，...

立榮航空耗資4.37億美元採購19架新機 2027年開始交付

立榮航空今天召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。