統一結束雙總經理制 統一超郭慶峰協理接任新總座

統一（1216）10日發布重訊，公告統一目前雙總經理黃釗凱、李清田任期屆滿，並由來自統一超（2912）的郭慶峰接任總經理。統一表示，原任兩位總經理擔任兩任總經理任期屆滿依規更替，卸任以後，擔任董事長辦公室專案助理。

統一指出，新任總經理郭慶峰來自於通路，與消費者有更近距離的經驗和體驗，對於服務消費者可有更精準的掌握。

郭慶峰曾任統一超行銷群組管協理，也曾擔任烘焙群的群主管，在通路經營上有豐富的經驗。

董事長羅智先日前指出，今年統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業，主要是因為相對製造業來講，服務業千變萬化，社會有需求就能提供需求。

而今年在關稅與匯率的影響下，挑戰較以往更具，但對於通路展店卻不會有影響，本次新的人事任命案，也能看到統一集團未來對通路發展的期待。