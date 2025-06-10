統一結束雙總經理制 由統一超郭慶峰升任

統一企業今天公告，總經理黃釗凱和李清田因任期屆滿，改由統一超協理郭慶峰升任，引發市場關注。統一表示，新任總經理來自於通路，與消費者有更近距離的經驗和體驗，對服務消費者可有更精準的掌握。

統一集團2019年實行雙總經理制，由黃釗凱和李清田同時接任，成為食品業首例，也是統一企業成立以來第一次設「共同總經理制」。統一今天表示，兩人擔任2任總經理已任期屆滿，依規更替，卸任後擔任董事長辦公室專案助理。

統一集團除了統一企業2019年施行雙總經理制外，旗下馬口鐵大廠統一實業也是雙總經理制。不過，統一企業此次從雙總經理制回歸單一總經理制度，有業內人士指出，可能反映統一集團對雙總經理領導體制效率的再評估。