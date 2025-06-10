容積最高1.5倍重建獎勵！新北兩危樓案釋利多招商

為加速危險建築重建、保障居民居住安全，新北市府與新北住都中心10日公告招商兩處危樓社區公辦都更案，分別為三重區「成功段181地號等2筆土地」與土城區「清水段103地號1筆土地」，兩案將公開評選實施者，並於6月19日舉辦招商說明會，期望引進民間資源，協助危樓社區重建，讓居民早日入住安全新居。

本次招商是「新北市危險建築物580專案計畫」的具體成果，該專案鎖定轄內海砂屋、耐震不足建物及0403震災紅黃單列管社區，只要社區整合意願達五成即可提出申請，由新北住都中心與市府合作，聯手都更大聯盟技術團隊進行評估與規劃。若住戶了解方案後，仍有逾八成支持，即可進入公辦都更程序，由政府公開招商選出民間實施者，加速危樓改建進程。

新北住都中心介紹，此次公告的三重成功案基地約976坪，位於三重區三陽路及重陽路一段周邊，屬住宅區（建蔽率50%、容積率300%）；土城清水案基地約1,157坪，位於明德路一段與金城路二段街廓間，為第二種住宅區（建蔽率50%、容積率240%），兩案皆可適用原建築容積1.5倍的重建獎勵，基地條件良好、招商潛力高。