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綠岩能源：嘉義布袋漁電案啟動 2026年中完工

中央社／ 新竹10日電

綠岩能源今天宣布，與英國石油子公司Lightsource bp合作開發嘉義布袋漁電共生案，裝置容量達120MW，目前已順利取得施工許可，預計2026年中完工，今、明兩年可望貢獻營收約新台幣20億元。

綠岩能源發布新聞稿指出，Lightsource bp嘉義布袋漁電案完工後，預計每年可產出約18萬MWh再生能源，約當4.1萬戶家庭一年用電，每年減少約11.5萬噸二氧化碳排放。

綠岩能源表示，在漁電共生的推動上，除電力設施的建置，更兼顧漁業經營效能與地方共融。綠岩集團旗下綠昇能源組建專業養殖團隊，未來將導入生態養殖模式。

綠昇能源也與嘉義大學合作，包含智慧養殖大數據應用、管理APP開發、水產養殖顧問服務與營運後環境監測等，並規劃提供學生參訪、研習交流、實習與就業等機會，打造產學共創生態圈。

生態 新台幣 嘉義大學

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