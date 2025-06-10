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審議超過4年！內政部今通過三重銀新未來城計畫案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
碧華國中舊校區土地約2.88公頃，新北市府規畫設置銀新未來城。圖／新北提供
碧華國中舊校區土地約2.88公頃，新北市府規畫設置銀新未來城。圖／新北提供

內政部都市計畫委員會10日通過三重銀新未來城計畫案，規劃於原碧華國中舊址（約2.88公頃）打造具公益性與社會性的開發案，並明確要求新北市政府提供至少500戶只租不售的全齡友善住宅、設置可收托120人的日間照顧中心與200床住宿式長照機構，同時建立租金監管機制，避免高價出租造成排擠效應。

內政部指出，此案涉及公有土地開發，攸關民眾居住與照護權益，歷經專案小組超過4年審議，最終於今日大會取得共識通過。為回應在地生活需求，計畫也將納入300席對外開放的停車位、托育中心及綠地等公共設施。所有衛生醫療與社福設施之配置比例及具體用途，將納入計畫書中，作為未來BOT招商的條件之一。

為避免開發案變相成為高價住宅或長照商業化營運，委員會特別要求新北市府於計畫書內訂定民間投資的興建時程與控管機制，並須在正式簽約完成後，報內政部核定變更都市計畫，方可實施。中央並呼籲地方政府應進一步提高對弱勢族群的照顧比例，例如提升現行5%的保障戶比率，強化BOT案的公共性、防災功能與政策承諾，以符合高齡社會與多元照護的實際需求，共同促進國民福祉。

長照 都市計畫 內政部

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