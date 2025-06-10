台化公司獲「第9屆經濟部國家產業創新獎-績優創新獎」

台化（1326）10日表示，「第9屆經濟部國家產業創新獎」於6月10日下午舉行頒獎典禮，台化公司以一般企業組生醫材化領域榮獲「績優創新獎」，表彰該公司致力發展物理及化學回收技術，建立廢棄物回收再利用產業鏈，並將AI與綠電應用於綠色生產的創新理念及執行成果，台化公司由李青芬執行副總親自出席接受頒獎。

台化指出，「第9屆經濟部國家產業創新獎」於2024年9月接受報名，台化公司以海廢回收、塑膠回收、開發AI應用模組及開發綠電等四大創新為主軸參賽，歷經書面初審、實地複審，並獲得評審委員青睞，推薦參加決審會議。

台化公司成立於1965年，為台灣本土傳統大型製造業，產品橫跨石化、塑膠原料及紡織業，並整合上下游原料進行生產，是全球塑化與纖維材料領導廠商之一。資源循環與減廢是未來王道，台化公司早在1992年即建立國內首座耐隆下腳品化學回收工廠，為全球唯三具備耐隆化學回收再生技術及成功量產之業者；2017年開始，運用自主研發之耐隆化學回收技術，將廢棄漁網轉變成高價值海洋回收絲，相較於從石油提煉的原生耐隆絲，可節省能耗15%、減少碳排放量62.5%。

台化公司這些年來在海外及台灣，與地方政府、漁會、漁網製造廠及回收業者等合作，建立廢漁網回收再利用之產業鏈，目前回收年產能已達到10,000噸，為全球第一，並且創立自有品牌「海洋回收絲SEAWASTEX」，應用於機能服飾、自行車外胎和智慧手錶錶帶等。

台化公司也是台灣唯一整合上游回收業、家電拆解體系及下游客戶的廠商，建立完整廢塑膠物理回收再利用產業鏈；產品應用於油漆桶、事務機、3C機殼及零部件。另鑑於法規限制塑膠物理回收在部分產業的應用，台化公司另外開發廢塑膠化學回收技術-再生苯乙烯單體(rSM)，係將廢保麗龍經化學裂解，回收苯乙烯單體，已於今年第1季試產成功，成為台灣首座rSM先導工廠。

台化公司也積極導入AI技術，經由開發應用模組優化製程操作及產品品質，降低生產能耗，提升產品競爭力，並且將這些數位創新的應用與做法，彙總提出專利申請，迄今已申請13案，通過7案；同時開發建置太陽能及小水力發電案場，將所發的綠電用於生產製程，進一步降低再生產品碳排量；台化公司為全球石化業唯一做水力發電的公司，並且為台灣第一大民營小水電企業。

主辦單位肯定台化公司的綠色創新，特別採用台化公司的「海洋回收絲SEAWASTEX」製作成環保袋，贈送出席頒獎典禮的與會貴賓，彰顯主辦單位以實際行動致力推動循環經濟與環境永續。