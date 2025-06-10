立榮航空宣布購買19架 ATR 72-600 客機 

立榮航空（2621）10日召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，並額外保留3架航機之採購選擇權。

預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

此次新購的ATR72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，不僅節能環保亦能有效提高營運效益。此外，在客艙設計方面，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適搭機空間。

立榮航空現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化，提供旅客更優質的服務。

立榮航空是國內線航班最密集的航空公司，今年五度蟬聯交通部民航局金翔獎「國內線定期航線組」第一名，優質穩定的服務品質備受肯定。立榮航空亦積極導入數位創新，隨著AI時代來臨，今年推出AI智慧客服機器人「小U」，全天候24小時提供旅客即時協助，為國內首家導入生成式AI客服技術的航空公司。