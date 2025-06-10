台鹽牙膏GMP廠啟用 年產量增至300萬支
台鹽公司斥資近億元，在嘉義縣布袋鎮的生技妝品廠區內打造GMP（優良製造作業）牙膏製造工廠，今天落成啟用。台鹽董事長丁彥哲表示，台鹽牙膏產品系列營收去年占清潔品類逾40%，牙膏GMP新廠可擴大產能達年產量約300萬支。
他表示，牙膏是預防病從口入的第一道防線，台鹽投入資源達成GMP指標，打造符合GMP規範的牙膏工廠，全面提升溫溼度控管、製程品管監控、出廠實驗室測試等國際級作業流程。
丁彥哲指出，韓國知名部落客調查韓國旅客來台旅遊必買台灣牙膏，尤其喜歡台灣牙膏添加氟預防蛀牙，和薄荷成分帶來清涼潔淨的體驗。台鹽出產的牙膏不但100%在台製造、全系列添加氟以外，又有台灣海鹽、專利級膠原蛋白、薄荷、植萃草本、蜂膠等選擇。
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