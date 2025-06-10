快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

立榮航空耗資4.37億美元採購19架新機 2027年開始交付

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
立榮航空現有14架ATR72-600客機，將持續以「維持機齡年輕化、提升軟硬體設備、強化服務品質」為目標，穩健推進各項營運與服務升級計畫。圖／立榮航空提供
立榮航空現有14架ATR72-600客機，將持續以「維持機齡年輕化、提升軟硬體設備、強化服務品質」為目標，穩健推進各項營運與服務升級計畫。圖／立榮航空提供

立榮航空今天召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，並額外保留3架航機之採購選擇權。立榮航空表示，新機預計自2027年開始交付，2032年全數引進完畢，以因應國內線市場需求，進一步提升整體營運效能與市場競爭力。

立榮航空指出，此次新購的ATR72-600，配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，不僅節能環保亦能有效提高營運效益。此外，在客艙設計方面，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適搭機空間。

立榮航空是國內線航班最密集的航空公司，今年五度蟬聯交通部民航局金翔獎「國內線定期航線組」第一名，優質穩定的服務品質備受肯定。立榮航空亦積極導入數位創新，隨著AI時代來臨，今年推出AI智慧客服機器人「小U」，全天候24小時提供旅客即時協助，為國內首家導入生成式AI客服技術的航空公司。

立榮航空現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化，提供旅客更優質的服務，未來將持續以「維持機齡年輕化、提升軟硬體設備、強化服務品質」為目標，穩健推進各項營運與服務升級計畫。未來將持續秉持「安全」與「服務」的核心價值，精進飛航品質，致力為旅客打造更舒適、便捷且值得信賴的飛行體驗。

立榮航空今天宣布將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。圖／立榮航空提供
立榮航空今天宣布將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-600新客機，交易總額約達4.37億美元，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。圖／立榮航空提供

立榮航空 AI

延伸閱讀

才一度拒收波音飛機...大陸傳考慮下月訂購數百架空巴飛機

陸打造C919受限？紐時：美商務部暫停美企銷售產品、技術給中國商飛

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

紐時揭內幕：川普急尋新專機 看上卡達賣不掉的波音747

相關新聞

影／台化股東會 洪福源：在公司55年從來不賣股票

台化今天舉行股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制，將在未來兩...

台化股東會／洪福源：全球今後二、三年仍艱困 戲台下站久的人會贏

台化（1326）10日召開股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制...

高林創辦人李錫祿辭世！當年百萬創業 成國內貿易商之首

高林（2906）創辦人李錫祿辭世。高林10日公告指出，公司法人董事代表人李錫祿於6月9日逝世，公司董事憬興投資目前新任人...

容積最高1.5倍重建獎勵！新北兩危樓案釋利多招商

為加速危險建築重建、保障居民居住安全，新北市府與新北住都中心10日公告招商兩處危樓社區公辦都更案，分別為三重區「成功段1...

審議超過4年！內政部今通過三重銀新未來城計畫案

內政部都市計畫委員會10日通過三重銀新未來城計畫案，規劃於原碧華國中舊址（約2.88公頃）打造具公益性與社會性的開發案，...

立榮航空耗資4.37億美元採購19架新機 2027年開始交付

立榮航空今天召開董事會通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR 72-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。