TherapiAI獲心元資本領投 打造藥廠AI引擎

結合AI與製藥專業的新創公司TherapiAI（前身網資科技）日前完成由心元資本領投的種子輪融資。目前與台灣CDMO（委託開發暨製造服務） 業者合作導入AI agent、協助原料成本降低 90%；另與佳闐生技、尖端醫（4186）展開合作，探索AI在幹細胞與外泌體領域的應用。

TherapiAI成立於 2018 年，結合來自演算法專才與再生醫學與藥物製程的專業醫療團隊，融合AI技術與產業現場需求，打造「專家與AI共創」的製藥新模式，致力於提升製藥決策的速度與精準度。同步更名TherapiAI Innovations，結合「Therapy」（醫療）與「AI」，主打「BioPharma AI agent」的全新定位。

TherapiAI 創辦人暨執行長韓駿逸（Michael Han）表示，多數藥廠目前尚無法真正導入 AI，希望讓AI能進入現場、整合分散數據、執行任務，成為專家的智慧夥伴，達到優化製程研發的目標。

心元資本創始執行合夥人鄭博仁（Matt Cheng）表示，全球製藥產業正走向由AI驅動的轉型時代，TherapiAI 結合實驗現場鍛造的技術與對產業鏈的深刻理解，是在亞洲少數看到有機會切入全球製藥CDMO生態系的潛力公司。

長期以來，AI在製藥領域難以真正落地，主要是現場應用條件高度受限：大量實驗數據散落在報告、各種儀器或實驗室資訊系統中，格式不一、結構鬆散，藥物製程難以優化。在大分子藥與細胞製程中，變異性高、參數複雜，傳統統計方法難以處理，稍有偏差就可能造成高昂的實驗失敗成本。

此外，多數通用 AI 平台缺乏對製藥產業與實際場景的深入理解，無法針對像是細胞誘導、目標細胞篩選、蛋白質培養製程優化、GMP合規文件製作等高專業性問題提供有效解法，加上藥廠在法規與資安要求下，需確保所有模型與資料存取可追溯、可審核、可控管，也讓外部工具難以導入。

TherapiAI 平台融合大語言模型（LLM）與自行研發、可部署的 AI agent，專為製藥產線打造。藥廠人員透過自然語言下達指令，系統即能自動調取跨系統的數據、辨識高潛力細胞株，並自動排序樣本，讓AI走進產線、直接參與執行流程，重構藥廠的運作模式。

目前，TherapiAI 已與台灣領先的 CDMO 廠攜手，透過 AI agent 建立細胞選型模型，協助客戶將原料成本降低 90%，並顯著減少人力投入與流程試錯。公司也正自台灣出發拓展至日本市場，與當地合規工廠及學研機構合作，推動智慧製藥場域建置，進一步驗證 AI agent 在不同製藥場景的落地潛力。

除了在製藥領域的應用，TherapiAI 亦投入精準再生醫學領域，和佳闐生技與尖端醫合作發展間質幹細胞與外泌體產品，展現 AI agent在數位醫療與智慧療法場景中的跨領域應用潛力。