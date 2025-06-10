連瑜鏈條12億建智慧化廠房 中市經發局長肯定創新成果

連瑜鏈條預計投入約12億元在台中興建全新智慧化廠房，創造本地就業機會，台中市經濟發展局局長張峯源率隊實地走訪連瑜鏈條廠區，肯定其在技術創新、產業升級及專利研發的成果，將積極協助其建廠相關行政流程，助新廠儘早落成啟用。

台中在地鏈條製造領導品牌連瑜鏈條，自1978年創立以來，深耕高精密自動化產線與工業機械鏈條的研發與製造，憑藉超過40年的專業經驗，已成為國內外多家自動化設備製造商及工具機大廠的關鍵供應夥伴。

經發局說明，連瑜鏈條產品線完整，跨足多元應用領域，包括機械加工、橡膠製造、化妝品包裝、自動化裝配、物流輸送等產業，產品包括CNC刀庫鏈條、橡膠手套鏈條、化妝品組裝輸送鏈條、電子零組件輸送鏈條、自動化倉儲輸送鏈條、不鏽鋼防鏽鏈條及客製化特殊鏈條等。

連瑜鏈條並取得多項國內外專利認證，穩坐國內鏈條製造領導地位。現由第二代兄弟檔接班經營，延續創辦人精神，追求品質、效率與創新的持續突破。

經發局指出，因應國際訂單快速成長，連瑜鏈條現有廠區空間已明顯不足，該公司規劃投入約12億元興建全新智慧化廠房，並導入先進設備與MES製造執行系統，提升整體生產效率與品質控管，預計新廠落成後，將可創造本地就業機會，並採用綠建築工法與太陽能發電系統，落實節能減碳理念，邁向永續發展。

市府也將持續透過產業輔導、招商單一窗口、投資障礙排除等政策，全力支持在地企業升級轉型、加速投產，扮演台中企業放眼全球市場的堅實後盾。

連瑜鏈條總經理何聖賢表示，公司專注於開發符合客戶需求的客製化鏈條產品，並以合理成本、高品質與高效率為研發原則，積極導入最新技術，提升競爭力。