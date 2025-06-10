台南蛋黃重劃區起風了 這區房價回跌14%
台南市區近年房市話題不斷，住商不動產統計台南市蛋黃區五大重劃區實價，2025年第1季以平實重劃區新案每坪均價57.9萬元最高，年增4.9%，穩居區域房價領頭羊地位。
其餘四個重劃區，南台南站重劃區與台南市政特區房價均上揚，單價分別達43.6萬元與38.3萬元，年漲11%、15%，漲勢分列前兩名。
另外，虎尾寮重劃區平均房價一坪54.5萬元，略較去年下滑2.3%；星鑽特區第1季平均房價為45.6萬元，跌破5字頭，相較去年同期跌幅達14%。
住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整街廓、南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。
另外，南台南站重劃區緊鄰鐵路地下化計畫區，具備新興建設利多，吸引自住與置產族群卡位，加上過往價格基期較低，因此呈現明顯補漲。
至於台南市政特區，在市政中心轉移開發帶動下，商業、行政與住宅機能俱全，帶來人口匯集，成為區域內漲勢最高者。
賴志昶分析，觀察台南各重劃區發展趨勢，房價漲幅逐步分化，其中高基期區域如虎尾寮、星鑽特區，若無其他議題加持，則房價亦容易因大環境改變而鬆動，但有建設加持的重劃區，則呈現持續推升格局，顯示市場資金仍更傾向於較具未來性的區塊，惟購屋人應依自住需求來篩選進場時機，否則當房市大環境前景不明朗，易讓資產風險增加。
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