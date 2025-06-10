台南蛋黃重劃區起風了 這區房價回跌14%

台南市區近年房市話題不斷，住商不動產統計台南市蛋黃區五大重劃區實價，2025年第1季以平實重劃區新案每坪均價57.9萬元最高，年增4.9%，穩居區域房價領頭羊地位。

其餘四個重劃區，南台南站重劃區與台南市政特區房價均上揚，單價分別達43.6萬元與38.3萬元，年漲11%、15%，漲勢分列前兩名。

另外，虎尾寮重劃區平均房價一坪54.5萬元，略較去年下滑2.3%；星鑽特區第1季平均房價為45.6萬元，跌破5字頭，相較去年同期跌幅達14%。

住商不動產台南平實加盟店店東蔡瑞堂表示，平實重劃區擁有完整街廓、南紡購物中心等設施，周邊機能完整，加上醫療、學區以及綠地等資源充足，近年來吸引品牌建商齊聚，因此區域即使大環境趨冷，仍能保持房價支撐力道。

另外，南台南站重劃區緊鄰鐵路地下化計畫區，具備新興建設利多，吸引自住與置產族群卡位，加上過往價格基期較低，因此呈現明顯補漲。

至於台南市政特區，在市政中心轉移開發帶動下，商業、行政與住宅機能俱全，帶來人口匯集，成為區域內漲勢最高者。