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SOGO 股東會／不會放棄大陸市場 出租率下半年上看95%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

遠東SOGO於10日召開股東會，董事長黃晴雯表示，大陸市場的景氣表現不如預期，重慶遠東城自去年開幕以來，營業額接近20億元新台幣，出租率維持在86%左右，並計劃在下半年提升至95%。

黃晴雯指出，重慶遠東城今年首季營業額約8,000萬人民幣，租金則約占一半以上，去年5月開幕以來，營業額約近20億元台幣。大陸市場的消費信心仍較為低迷，且經濟復甦進程緩慢，使得SOGO在當地的經營面臨不小挑戰。黃晴雯仍強調，會繼續經營並進行必要的調整，包括引入多元業態與創新商店形態，以提高客流量。

此外，SOGO也與業主協商降低租金，並推動節流措施以控管成本。黃晴雯進一步指出，大陸市場的低迷景氣主要受到疫情後消費反彈未持續，以及中美貿易摩擦等多重因素影響，這對企業的經營帶來了額外壓力。

面對百貨景氣，黃晴雯坦言，全球實體百貨業面臨前所未有的挑戰，百貨業2024年整體業績僅成長1.3%，尤其是在國際局勢動盪的背景下，消費者信心未能回到疫情前的水平，並且疫後的報復性消費已經結束，消費者的購買意願受到經濟不確定性與生活成本上升的壓力。

此外，國際經濟情勢的不穩，使得零售市場需求疲軟，儘管消費者有可支配收入，卻仍對消費持保守態度，也影響了零售業的營運表現。

此外，SOGO的重點項目之一，大巨蛋商場Garden City B區的開幕將延至明年第1季，全區仍預計在農曆年前完成全面開幕。黃晴雯強調，Garden City的開幕將為SOGO吸引大量年輕消費群，進一步促進品牌的年輕化，未來會成為毛利貢獻的中堅。

黃晴雯指出，2024年Garden City的龐大資本支出將對公司的獲利造成一定壓力，並預計SOGO將未來兩至三年會較為辛苦。

黃晴雯 消費 SOGO

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