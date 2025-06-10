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中裕與台大藥學專業學院簽MOU 推動人才培育計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）10日宣布，與臺灣大學藥學專業學院簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動實習生教育與培訓計畫之整體架構。此合作旨在為臺大學生提供深入了解生技與生物製藥產業實務藥物研發流程的機會，強化專業實作能力，實現學術理論與產業實務的有效接軌，為未來職涯發展奠定堅實基礎，同時回應產業對高素質研發人才的迫切需求。

中裕新藥表示，本實習計畫將依據臺大學程規劃執行，並由臺大與中裕雙方協議確認細節後實施。初步規劃以藥廠實習為核心，實習期程共16周，對應13學分，實習期間安排學生於學期中回校進行一次進度報告，並於結束後進行成果分享。

中裕新藥執行長張金明表示：「我們非常榮幸能與臺灣大學藥學專業學院合作，為其生技製藥學士學位學程學生提供正式實習機會。透過實際參與藥物研發流程，學生將能有效提升專業能力，促進學術與實務的緊密連結，協助其順利銜接職場」。

中裕新藥自2007年於台灣成立以來，致力於創新生技藥品的研發，專注於開發治療愛滋病的創新療法。公司所開發之 ibalizumab（商品名：Trogarzo®），於2018年獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，為全球首款且唯一用於治療愛滋病的單株抗體。目前，中裕新藥正積極投入開發長效型生物製劑及抗體藥物複合體（ADC）等創新治療方式。

此外，中裕竹北廠亦積極拓展委託開發與製造（CDMO）服務，為製藥業提供全方位專業支持。無論在藥物研發或生產領域，公司皆能為臺大藥學學生提供最專業且優質的實習環境，共同促進國內生技製藥產業發展，培育優秀人才，實現產學合作的雙贏目標。

生技 實習 中裕

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