遠雄股東會／董座趙文嘉：今年房市量縮價緩跌 未來是個案表現

遠雄（5522）10日召開股東會，由董事長趙文嘉主持，會中承認2024年財報，並通過去年下半年股利配發案，將配發每股現金股利2.1元，趙文嘉指出，今年房市會是「量縮、價緩跌」態勢，全年買賣移轉棟數會在28萬棟左右，市場呈現個案表現，最慘的個案會價跌5-10％

遠雄去年進入完工入帳期，2024年稅後純益33.72億元，年減9.2％，每股稅後純益（EPS）4.32元，因遠雄為半年配息，去年上半年配發每股現金股利1元，下半年則配每股現金股利2.1元，合計2024年共配發每股現金股利3.1元。

針對今年房市概況，趙文嘉會後接受採訪表示，過去幾年房市相當熱絡，但受到央行打房、川普關稅戰、地緣政治風險等不確定因素，房市處於修正期，預估到今年底至明年上半年才會較為緩和，而這段時期房地產業會比較辛苦一點。

房價方面，趙文嘉認為，目前通膨問題沒有被解決，房價會修正，但修正的幅度有限，惟市場會呈現個案表現，未來會看到個案就像股票一樣是「有漲有跌」的狀況，具備地段、品牌、產品規劃佳的個案會持續漲，但也有個案價格會跌，甚至最慘會跌5-10％左右。

若以區域來看，台北市因為新案供給稀缺，價格不易下跌，若個案會跌價多半都是因為產品設計不好，而過去房價漲幅過快的區域，則一定會受到修正，像台南、高雄近年房價飆漲快速，受到的挑戰也會比較多，但還好有台積電設廠因素，所以會平衡一些，不過整體而言，現階段購屋族的決定時間拉長至三倍，以前可能20幾天就會下手購屋，但現在猶豫期會拉長到50天以上才決定。