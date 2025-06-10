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台塑企業八家公司榮獲CDP最高「A」評等

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑企業八家公司榮獲CDP最高「A」評等。台塑企業／提供
台塑企業八家公司榮獲CDP最高「A」評等。台塑企業／提供

台塑企業10日宣布，在全球氣候變遷與永續發展議題日益受重視之際，再次展現其永續經營的卓越成果。國際知名碳揭露評等機構CDP（Carbon Disclosure Project）最新公布的2024年評等結果，台塑企業旗下共八家上市公司榮獲表現優異，分別在「氣候變遷」與「水安全」評等中獲得最高等級「A」肯定，於6月10日參加由CDP與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）共同舉辦的「CDP台灣發表會」並接受公開表揚。

台塑企業表示，CDP為全球最具指標性的環境資訊揭露平台之一，目前已有超過640家資產總額超過127兆美元的投資機構，以及330家年採購額合計超過6.4兆美元的企業，要求其供應鏈透過CDP進行環境資訊揭露。2024年參與評等的企業超過24,800家，競爭激烈。

在本年度CDP評比中，台塑、南亞科、南電、福懋興業、福懋科、台勝高等六家公司獲得「氣候變遷」A級評等；台塑、南亞、台化、南電、福懋科、台勝高等六家公司則於「水安全」項目中獲得A級認可。其中台塑、南電、福懋科、台勝高更同時於兩大評等中皆獲「雙A」肯定，展現企業全方位的環境管理能力。

此次CDP台灣發表會邀請來自亞太區的CDP市場發展總監Dennis Wan分享全球氣候與永續發展趨勢，並特別針對表現傑出的「A List」企業進行表揚。台塑企業共有8家公司受邀出席，為台灣企業於國際永續舞台爭光。

隨著台灣將於2026年起正式徵收碳費，進入碳有價時代，台塑企業早已超前部署，持續推動節能減碳、強化氣候風險管理，並於2021年公開減碳目標：以2007年碳達峰的6,148萬噸為基準，2025年、2030年分別減碳20%與35%，並以2050年達成碳中和為終極目標。從早期的5S管理與循環經濟措施，到近年導入AI與模擬技術優化製程，台塑企業持續透過實際行動展現永續承諾。

同時，積極接軌SBTi、導入內部碳定價、依循TCFD框架進行氣候風險機會盤點，都是其能夠穩定取得CDP高分的關鍵。面對全球ESG浪潮，台塑企業表示，未來將持續投入AI、大數據與雲端科技應用，深化環境管理與創新研發，攜手邁向低碳經濟與永續未來。

氣候變遷 台塑

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