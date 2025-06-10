台鹽GMP牙膏製造工廠今啟用 象徵MIT邁向國際水準

臺鹽斥資近億元在位於嘉義縣布袋鎮的生技妝品廠區內打造GMP(優良製造作業)牙膏製造工廠，10日正式落成啟用，不但宣誓臺鹽持續精進製程的決心，更象徵MIT國產牙膏邁向國際水準。

啟用典禮現場邀請布袋鎮公所蔡瑋傑鎮長、涂志明建築師事務所涂志明建築師、建築師師公會許榮芳理事長、查世耀建築師與臺鹽公司丁彥哲董事長等共同剪綵慶賀。

丁彥哲表示，去年臺鹽牙膏產品系列營收佔清潔品類逾40%，是公司此類隱形冠軍產品，牙膏GMP新廠可擴大產能達年產量約300萬支，將可持續挹注業績。他指出，牙膏是預防病從口入的第一道防線，臺鹽投入資源達成GMP指標，打造符合GMP規範的牙膏工廠，全面提升溫溼度控管、製程品管監控、出廠實驗室測試等國際級作業流程，確保臺鹽出品的牙膏品質優良，堅定守護消費者健康。

他更提到，韓國知名部落客調查韓國旅客來台旅遊必買台灣牙膏，他們特別喜歡台灣牙膏添加氟預防蛀牙，和薄荷成分帶來清涼潔淨的體驗。臺鹽出產的牙膏不但100%在台製造、全系列添加氟以外，又有台灣海鹽、專利級膠原蛋白、薄荷、植萃草本、蜂膠等豐富選擇，在台灣市場佔有一席之地，是兼具台灣領先技術和特色台灣味的伴手禮首選！

臺鹽公司自民國89年開發第一支添加海鹽的鹹性牙膏至今，已累積25年牙膏製造經驗。隨著生技技術提升和健康趨勢，臺鹽牙膏及其製程歷年陸續通過MIT微笑標章、CNS正字標記及ISO 9001國際品質管理認證等殊榮外，研發團隊不斷嘗試以海鹽、膠原蛋白、植萃草本、蜂膠等各種關鍵成分照顧牙齒和牙周不同的健康需求，擁有穩定且持續成長的忠實客群。

臺鹽表示，2025年全新啟用的牙膏GMP工場將升級現有的台塩膠原草本系列、護牙齦系列和鹹淨系列三大產品線共12支牙膏，同時正開發專業級全效訴求的修護抗敏感牙膏及兒童牙膏，也與家樂福、杏一和楓康等知名通路合作推出聯名牙膏，拓展銷售市場。臺鹽牙膏從原料、製程、品管、包裝、成品檢測到銷售布局，皆以國際級標準控管，為國產清潔品樹立專業品質指標，也為消費者帶來安心信賴的健康生活。