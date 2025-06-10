新光三越年中慶怎麼買最划算？實用點數攻略一次看

新光三越超過418萬會員，手中更累積逾35億點 skm points，其中超過九成會員偏好將點數用於現金折抵，也是成為廣大新光三越會員最超值的好康。新光三越本次「年中慶點」首度推出「扣仟點返利20%」超值回饋，6月12日起，使用1,000點 skm points 折抵消費，就可額外獲得20%點數返利。

另外，購物前搶先開啟新光三越APP，「扣點數換現金」─ 扣30點skm points，即可兌換300元服飾／內睡衣／珠寶飾品／鞋包配飾電子抵用金、扣50點skm points可兌換500元名品／家庭用品／法雅客／[i]Store電子抵用金，消費達門檻即可現折，堪稱歷年回饋之最。

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，「在戶外穿得有型」成為今夏全民關注焦點，新光三越觀察到近半年女性服飾、戶外休閒機能服飾表現出色，設計有型者尤為亮眼，不論是海邊踏浪、登山健行或出國旅行，新光三越集結全台超過500家服飾品牌，全面推出夏換季7折起，更從機能性到時尚度全面升級。

像是具備防水防風機能且俐落有型的ARC'TERYX Coelle 防水外套、能應對各式旅程變化的COLUMBIA 輕量快乾水鞋、夏天必備純白系洋裝─DOUCHANGLEEX結構抓褶綁帶洋裝、復古潮人穿搭必備的NEW BALANCE 1906R 慢跑鞋，到夏季玩水不可缺少的HURLEY FLORAL IKAT RIB RING TRIANGLE比基尼等，全面滿足消費者夏日穿搭需求，這些都能用會員點數兌換。

此外，新光三越從北到南同步加碼美食話題，不只有超過20家新櫃與快閃店陸續登場，還有滿滿期間限定商品，從甜點控、日系小吃到Buffet饕客都能大滿足。

首先鎖定北部，「NAGOMI和食饗宴」由欣葉國際餐飲打造，是台北信義新天地A8主打的新Buffet品牌，將於6/19晚間試營運，日式料理控記得搶位。甜點界話題王也來報到！小紅書爆紅、靠千層蛋塔竄紅的COMEME，這回帶來全新品牌「COMMA」，搶攻信義A11；還有萌翻的日式水果三明治「古津與芙露滋」、結合台味餡料的「福祿壽囍鯛魚燒」也都在A11亮相。

台北南西與信義店也聯手祭出甜點快閃，「小熊菓子」主打團購熱銷甜點，即日起至6/29限時登場。而中南部吃貨也別錯過，板橋爆紅的「莫恩先生布丁店」將從6/13到6/26空降台南新天地，「溫點·馬卡龍」也進駐台南中山店，營業至8月底，粉嫩韓系馬卡龍絕對要拍照打卡一波。

另外，台南新天地還有《夏季日本商品展》火熱進行中（即日起至6/24），不必飛出國就能吃到人氣日系美味：從抹茶迷最愛的「辻利茶舗」、北海道百年「北見薄荷」，到東京超夯甜點「大澤屋－Yaorinやおりん」通通登場，讓你一秒到日本，吃好吃滿整個夏天。