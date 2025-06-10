台中首屆遊艇嘉年華 7月盛大登場

全國遊艇服務公會攜手亞果遊艇集團（7566），共同主辦的「第一屆台中亞果遊艇嘉年華」，將於7月18日至20日於亞果台中港遊艇碼頭登場。將集結40家國內外高端船艇品牌及水上用品參展，借鑒今年3月亞果台南遊艇展的成功經驗，整體交易規模突破億元大關。

遊艇嘉年華除船艇與泊位展示，亦結合海洋休閒體驗海洋教育推廣，亞果台中港遊艇碼頭將成為船艇產業與水上生活愛好者的優質交流平台，為中部海洋休閒市場注入嶄新動能。

遊艇服務公會攜手亞果遊艇集團，長期致力於推動台灣海洋產業發展。今年3月於亞果台南安平遊艇碼頭共同舉辦的「亞果台南遊艇展」，活動期間交出亮眼成績單，首日即達成8,800萬、三日成交金額累計達1.4億元。

吸引 Asiamarine、Lagoon、Absolute 等國際品牌，及法藍克、辛普森、亞平等多家知名代理商共襄盛舉。展出船艇涵蓋義大利、德國、波蘭、芬蘭、瑞典、美國等多國品牌，充分展現台灣遊艇市場的潛力與國際吸引力。

亞果台中港遊艇碼頭擁有寬廣腹地與地理優勢，為台灣西部海岸重要的遊艇產業節點。首次於此舉辦大型遊艇展示活動，不僅推廣海上休閒生活與海洋文化教育，也將促進船艇產業鏈上下游合作與發展，為台中市注入全新經濟成長動能，象徵中部海洋休憩產業邁入嶄新里程碑。

亞果遊艇遊艇展相關集團具有深厚的海洋開發實績與永續營運能力，服務據點橫跨高雄、台南、台中與澎湖，以及接下來的基隆與台北等地，是台灣遊艇碼頭布點最完整的海上遊憩品牌，亞果遊艇集團整合船艇銷售、泊位租賃及海上活動規劃的豐富經驗，致力於為海上生活玩家提供從船艇購買、船艇維護代管，再到海上遊程定製的全方位解決方案。